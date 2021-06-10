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Лущ: обращение парламентариев и главные цитаты из пресс-конференции посла РФ

10.06.2021 19:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Темы беседы:

- обращение белорусских парламентариев к мировому сообществу в связи с беспрецедентным политическим и экономическим давлением на страну со стороны коллективного Запада;

- первая пресс-конференция нового посла Российской Федерации в Беларуси Евгения Лукьяновна в пресс-центре Sputnik Беларусь;

- в преддверии встречи Путина и Байдена в Женеве: состоится ли "Новая Ялта"?

- экономика Беларуси ориентирована на экспорт, а потребительская политика на импорт: как достичь гармонии?

- купить гаджет и оставить в покое: где корни педагогической трагедии общества?

- Владимир Гостюхин и Даня Милохин: они точно из одной страны?

Итоговый выпуск программы "Горизонт событий" с участием главы оргкомитета политической партии "Союз" Сергея Луща смотрите на Sputnik Беларусь.

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Итоговый выпуск программы "Горизонт событий" с участием главы оргкомитета политической партии "Союз" Сергея Луща.
 
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