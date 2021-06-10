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Не менее 16 евродепутатов являются противниками санкций против режима Лукашенко.

10.06.2021 19:21 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Европарламент ожидаемо проголосовал за резолюцию с призывом ввести дополнительные санкции против режима Лукашенко и отстранить ее от спортивных событий.

Благодаря голосование стало известно число лоббистов белорусского режима: за резолюцию проголосовали 626 депутатов, против – 16 депутатов и еще 36 воздержались.

Резолюция призывает Совет ЕС как можно скорее ввести санкции против белорусских физических и юридических лиц, причастных к принудительной посадке самолета авиакомпании Ryanair и похищению людей.

"Государства-члены также должны срочно приступить к разработке следующего пакета санкций против тех, кто в прошлом году участвовал или был соучастником фальсификаций на выборах и дальнейших нарушений прав человека в Беларуси", - говорится в тексте.

Кроме того, члены Европарламента призывают к быстрым экономическим и секторальным мерам, направленным на ключевые белорусские отрасли, в частности на сырье и нефтепродукты, калийную, металлургическую и деревообрабатывающую промышленность, передает Европейская правда.

"Нужно строго отказать в финансовой поддержке режиму, отказать в любых новых кредитных линиях банкам страны, а инвестиции в инфраструктуру или экономические предприятия должны быть прекращены. Европейские финансовые учреждения не должны получать облигации или любой другой финансовый инструмент, выпущенный белорусским правительством и аффилированными государственными учреждениями", - говорится в резолюции

Резолюция также требует отстранения Беларуси от участия в международных спортивных организациях и международных мероприятиях, включая чемпионаты Европы и мира, и Олимпийские игры в Токио.

Депутаты Европарламента также призывают УЕФА забрать права на трансляцию Евро-2020 у белорусского государственного телевидения и бесплатно передать их независимому телевидению "Белсат".

 
 
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Европарламент ожидаемо проголосовал за резолюцию с призывом ввести дополнительные санкции против режима Лукашенко и отстранить ее от спортивных событий.
 
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