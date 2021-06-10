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Посол РФ: надо разбираться с заявлениями о финансировании российским бизнесменом белорусского протеста

10.06.2021 19:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Необходимо разобраться с заявлением сооснователя белорусского оппозиционного телеграм-канала Романа Протасевича о том, что канал получал финансирование от российского бизнесмена. Об этом заявил посол России Евгений Лукьянов 10 июня на пресс-конференции в Минске.

Посол РФ: надо разбираться с заявлениями о финансировании российским бизнесменом белорусского протеста

«Надо разбираться, но никогда не надо торопиться», — сказал он.

При этом Лукьянов напомнил, что владелец «Уралхима» и «Уралкалия» Дмитрий Мазепин, которого после интервью Протасевича заподозрили в финансировании телеграм-канала, отрицает свою причастность.

«Вы видели реакцию господина Мазепина. Я не увидел в его комментариях, языке его тела, в его мимике какого-то иного чувства, кроме сдерживаемого возмущения. Он старательно подбирал слова и был аккуратен в комментариях», — отметил Лукьянов.

23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, вынужденно сел в Минске. В аэропорту сообщили, что лайнер запросил посадку из-за сведений о бомбе на борту. В Ryanair заявили, что экипаж получил информацию о минировании от белорусских диспетчеров, которые дали указание посадить самолет в Минске. По поручению Александра Лукашенко для сопровождения лайнера в небо подняли истребитель МиГ-29.

Позже минирование не подтвердилось, но стало известно о задержании белорусского блогера Романа Протасевича, который находился на борту самолета. На родине он обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса, был объявлен в международный розыск, власти Беларуси ранее направили в Польшу запрос о его выдаче. Была задержана также подруга Протасевича София Сапега, гражданка России.

3 июня в программе «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ была показана беседа с Протасевичем. Он заявил о признании вины по статье 342 Уголовного кодекса (организация или подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок), рассказал о чате, в котором обсуждался план акций протеста, и назвал фамилии его участников. Протасевич сообщил о конфликтах между оппозиционными штабами, об условиях жизни, квартирах и домах, в которых живут демократические лидеры, а также обтекаемо — о финансировании их деятельности и вовлеченности в это европейских государств.

Он также заявил, что белорусский оппозиционный канал, признанный в стране экстремистским, получал финансирование от российского бизнесмена.

Во время интервью на запястьях Протасевича были видны гематомы, предположительно от наручников либо веревки.

 

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Теги: Минск
 
 
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