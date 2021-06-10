﻿ Вячеславу Попову дали 3 года химии за август 2020. Среди прочего - наклеил стикер на светофор и выкрикивал лозунг «Жыве Беларусь». 21.by
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Вячеславу Попову дали 3 года химии за август 2020. Среди прочего - наклеил стикер на светофор и выкрикивал лозунг «Жыве Беларусь»

10.06.2021 19:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Политзаключенного Вячеслава Попова осудили на три года химии за участие в августовских акциях протеста

В суде Ленинского района рассмотрено уголовное дело в отношении Вячеслава Попова, которого обвиняли в активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК) по событиям 9-10 и 30 августа, а также 27 сентября. Дело вела судья Юлия Шут, сторону гособвинения представляла Мария Маликова, сообщают правозащитники.



Согласно обвинению, Вячеслав Попов принял активное участие в несанкционированных массовых мероприятиях, действуя совместно с неизвестной группой лиц в Минске в период времени с 22.00 часов 9 августа по 01.11 часов 10 августа, с 14.30 до 17.04 часов 30 августа и с 15.46 до 17.46 27 сентября 2020 года: находился на проезжей части дорог, преграждал путь движению транспорта, нарушал общественный порядок и права добропорядочных граждан на спокойный труд и отдых, выкрикивал лозунги, а 9 августа — и оскорбительные слова в адрес сотрудников правоохранительных органов. 27 сентября среди прочего - наклеил стикер на светофор и выкрикивал лозунг «Жыве Беларусь». Своими действиями совершил преступление по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса.

Сегодня же судья Юлия Шут огласила приговор по делу:

Вячеслава Попова признать виновным в активных действиях, грубо нарушающих общественный порядок, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителям власти, повлекших нарушение работы транспорта и предприятий, и на основании ч. 1 ст. 342 УК назначить ему наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа на срок 3 года.

Вячеслав Попов был освобожден из-под стражи в зале суда под подписку о невыезде до вступления приговора в силу и направления в исправительное учреждение.
 
Теги: Минск
 
 
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Политзаключенного Вячеслава Попова осудили на три года химии за участие в августовских акциях протеста
 
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