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УЕФА: фразу «Героям слава!» убрать с формы Украины на Евро-2020. Контур границ страны с Крымом разрешили оставить

10.06.2021 19:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

УЕФА после запроса РФС изучил ситуацию с формой сборной Украины на Евро-2020.

В УЕФА сообщили, что карта Украины на форме не нарушает правил организации, поскольку ООН признает соответствующие границы государства.

Слоган «Слава Украине», нанесенный на воротник, останется на экипировке, поскольку сам по себе может рассматриваться как неполитический.

При этом вторую часть слогана – «Героям слава!» – Украина будет должна убрать с формы, потому что полный лозунг несет явный политический смысл.
 
 
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УЕФА после запроса РФС изучил ситуацию с формой сборной Украины на Евро-2020.
 
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