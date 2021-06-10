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Ryanair ожидает от Минска гарантий безопасности перелетов над белорусской территорией

10.06.2021 19:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти Беларуси должны предоставить гарантии безопасности полетов над своей территорией, заявили в четверг в ирландской авиакомпания Ryanair, лайнер которой в мае совершил вынужденную посадку в Минске.

"Беларусь должна обеспечить гарантии безопасных перелетов", - пишет агентство Bloomberg со ссылкой на компанию.

Как сообщает агентство, глава Ryanair Майкл О'Лири заявил, что инцидент с посадкой лайнера авиакомпании в Минске следует рассматривать как "угон, осуществленный при поддержке государства".

Кроме того, в Ryanair отметили, что страны "приняли надлежащие меры" в ответ на инцидент.

По сообщению Bloomberg, авиакомпания направила доклад по этому инциденту в Международную организацию гражданской авиации (ICAO).

5 июня вступило в силу решение Совета Евросоюза о запрете на использование белорусскими самолетами воздушного пространства стран ЕС и на их допуск в европейские аэропорты. Позднее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС быстро разработает новые санкции против Белоруссии. "Дальнейшие санкции против юридических и физических лиц последуют быстро", - указал еврочиновник.

ЕС на этой неделе собирается обсудить дальнейшие ограничительные меры, которые могут затронуть белорусских министров и представителей командования ВВС Беларуси. Кроме того, под санкции может попасть одна организация, какая именно, не уточняется, пишет interfax.by
 
Теги: Минск
 
 
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Власти Беларуси должны предоставить гарантии безопасности полетов над своей территорией, заявили в четверг в ирландской авиакомпания Ryanair, лайнер которой в мае...
 
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