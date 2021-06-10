Президенту Албании объявили импичмент

Euronews Об этом сообщает





Как отмечает издание, голосование состоялось после отчета временной следственной комиссии, которая пришла к выводу, что Мета нарушил 16 статей Конституции накануне выборов в Албании 25 апреля.





Мету обвинили в том, что он не выполнил своего долга гарантировать национальное единство и поддержал оппозицию на недавних выборах.





В отчете комиссии рекомендуется отстранить президента от должности за год до окончания срока.





Парламент Албании решил провести внеочередное заседание, посвященное импичменту президента страны якобы за нарушение им Конституции.





Напомним, в парламенте Армении не исключили возможность импичмента президента Армена Саркисяна.

Комитет по иностранным делам, обороне и безопасности верхней палаты парламента Чехии внес в сенат постановление об импичменте президенту страны Милошу Земану.