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Президенту Албании объявили импичмент

10.06.2021 19:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Албанские депутаты проголосовали за импичмент президенту Илиру Мети за нарушение Конституции перед выборами в Албании. Депутаты приняли решение во время внеочередного голосования в среду.

Об этом сообщает Euronews

Как отмечает издание, голосование состоялось после отчета временной следственной комиссии, которая пришла к выводу, что Мета нарушил 16 статей Конституции накануне выборов в Албании 25 апреля.

Мету обвинили в том, что он не выполнил своего долга гарантировать национальное единство и поддержал оппозицию на недавних выборах.

В отчете комиссии рекомендуется отстранить президента от должности за год до окончания срока.

Парламент Албании решил провести внеочередное заседание, посвященное импичменту президента страны якобы за нарушение им Конституции.

Напомним, в парламенте Армении не исключили возможность импичмента президента Армена Саркисяна.
Комитет по иностранным делам, обороне и безопасности верхней палаты парламента Чехии внес в сенат постановление об импичменте президенту страны Милошу Земану.
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Албанские депутаты проголосовали за импичмент президенту Илиру Мети за нарушение Конституции перед выборами в Албании. Депутаты приняли решение во время...
 
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