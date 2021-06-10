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Пилот разбившегося истребителя МиГ-29 из Болгарии погиб

10.06.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пилот разбившегося истребителя МиГ-29 из Болгарии погиб

Пилот истребителя МиГ-29 ВВС Болгарии, который накануне потерпел крушение в Черном море, погиб. Об этом сообщило Министерство обороны Болгарии, передает БЕЛТА.

Истребитель МиГ-29 потерпел крушение ночью во время военных учений. Самолет потерял радиосвязь и исчез с радаров в 00:45 после того, как пилот сообщил об успешном поражении мишени.

Возможной причиной крушения также называют потерю ориентации в пространстве пилотом. Такую версию выдвинул бывший министр обороны Красимир Каракачанов агентству BGNES.

Фото: U.S. Air Force / Senior Airman Daniel Hernandez

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Пилот истребителя МиГ-29 ВВС Болгарии, который накануне потерпел крушение в Черном море, погиб. Об этом сообщило Министерство обороны Болгарии, передает БЕЛТА....
 
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