Какие продукты и на сколько подорожали в мае, а какие – стали дешевле

Источник материала: ОНТ

В Национальном статистическом комитете огласили список товаров, на которые изменились цены в Беларуси, передает БЕЛТА.

Подорожали капуста (20,95%), свекла (15,84%), морковь (14,87), картофель (11,52%), груши (8,58%), виноград (7,77%,), цитрусовые (4,9% ), репчатый лук (4,62%), чеснок (2,56%) и перец (2,36%).

При этом дешевле стали огурцы на 38,07%, помидоры – на 10,89% и бананы – на 2,44%.

Обеды в столовой подорожали на 2,51%, а в ресторанах и кафе – на 0,19%, фастфуд вырос в цене на 0,82%.

Сигареты подорожали на 0,33%, алкоголь – на 0,41%.

Дороже стали и некоторые услуги: цирков (35,86%), ж/д транспорта (3,2%), музеев (2,55%), маникюр (1,99%), химчистка (1,79%), ремонт одежды (1,57%), пошив одежды (1,33%), услуги парикмахерских (1,32%).

Подешевели туристические услуги (6,47%), услуги воздушного транспорта (1,12%), страхования (0,77%), общежитий (0,16%) и гостиниц (0,05%).

По данным Национального статистического комитета, инфляция в стране за май составила 0,6%.

Фото: Pixabay

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