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Мужчине, ударившему Макрона, грозит полтора года тюрьмы
Источник материала: ОНТ
28-летнего Дамьяна Тареля, ударившего президента Франции, прокуратура потребовала приговорить к 18 месяцам тюрьмы,
Приговор огласят в четверг вечером. Ранее на суде обвиняемый признал, что дал пощечину президенту Макрону, выкрикивая французский средневековый боевой клич «Монжуа и Сен-Дени!». Также француз рассказал, что до этого планировал бросить в Макрона яйцо или торт, но передумал.
Подсудимый назвал себя патриотом и приверженцем правых взглядов. При этом в содеянном мужчина не раскаивается.
По последним данным телеканала BFMTV, обвиняемому дали четыре месяца тюрьмы. Приговор уже вступил в силу.
Фото: БЕЛТА
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28-летнего Дамьяна Тареля, ударившего президента Франции, прокуратура потребовала приговорить к 18 месяцам тюрьмы, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал...
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