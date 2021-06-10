Мужчине, ударившему Макрона, грозит полтора года тюрьмы

Источник материала: ОНТ

28-летнего Дамьяна Тареля, ударившего президента Франции, прокуратура потребовала приговорить к 18 месяцам тюрьмы, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFMTV.

Приговор огласят в четверг вечером. Ранее на суде обвиняемый признал, что дал пощечину президенту Макрону, выкрикивая французский средневековый боевой клич «Монжуа и Сен-Дени!». Также француз рассказал, что до этого планировал бросить в Макрона яйцо или торт, но передумал.

Подсудимый назвал себя патриотом и приверженцем правых взглядов. При этом в содеянном мужчина не раскаивается.

По последним данным телеканала BFMTV, обвиняемому дали четыре месяца тюрьмы. Приговор уже вступил в силу.

Фото: БЕЛТА

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