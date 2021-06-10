По расчету или настоящая любовь? 5 самых обсуждаемых браков

Источник материала: ОНТ

Создание семьи по традиции считается делом добровольным и не лишенным романтики, однако история помнит немало случаев, когда брак заключался по расчету. Такие союзы всегда становятся объектом пристального внимания и обсуждения. Люди, имея прагматичный склад ума, создают семью, опираясь не на пылкие и неземные чувства, а на расчет получить для себя выгоду и комфорт. Здесь речь далеко не о финансовой выгоде. Цели, с которыми заключаются подобные браки, могут быть вполне высокими.

Владимир Ульянов и Надежда Крупская



Фото: zen.yandex.ru

Будущий вождь пролетариата познакомился со своей будущей супругой в 1894 году, однако в тот период молодой Владимир был пылко влюблен в подругу Надежды – эффектную Аполлинарию. Наденька отдавала себе отчет в том, что, несмотря на свои чувства к молодому коммунисту, она не смогла бы составить достойную конкуренцию своей красавице подруге. Вместо того, чтобы становиться третьей лишней, Крупская решила помочь двум влюбленным, став их доверенным лицом и товарищем.

После расставания с Аполлинарией, Владимир Ульянов наконец-то обратил свое внимание на верную Наденьку, вскоре сделав ей предложение. Крупская дала свое незамедлительное согласие. Расчет Владимира оправдался: он выбрал себе в спутницы жизни невероятно умную, преданную и терпеливую женщину, готовую идти за ним до самого конца. В последние годы отношения между супругами стали крайне теплыми и доверительными, Владимир Ульянов все-таки смог полюбить свою Наденьку.

Семен Буденный и Ольга Михайлова



Фото: zen.yandex.ru

Семен Буденный был легендарной личностью, многие и вовсе называли его живым воплощением символа Красной армии. Как и большинство военнослужащих, маршал был абсолютно не приспособлен к обычному быту. Ему постоянно был нужен рядом кто-то, кто смог бы позаботиться о нем.

После смерти первой супруги Надежды Семен Буденный женился на оперной певице Ольге Михайловой, которая рассчитывала получить в этом браке привилегии, присущие лишь высшим партийным чинам. Из-за разгульного образа жизни женщина привлекла к себе внимание НКВД и впоследствии была арестована.

Семен и Мария Буденные



Фото: zen.yandex.ru

После ареста Ольги Михайловой в доме маршала появилась ее двоюродная сестра Мария. Женщина взяла на себя обязательство вести хозяйство в доме и следить за костюмами Семена Михайловича. Вскоре мужчина сделал родственнице своей бывшей жены предложение и не прогадал: Мария стала не только замечательной хозяйкой, но также заботливой матерью троих детей. Маршал по мере своих возможностей пытался всячески баловать свою супругу и всегда с нежностью отзывался о ней.

Михаил Козаков и Надежда Седова



Фото: zen.yandex.ru

Союз, в котором между супругами наблюдается большая разница в возрасте, всегда вызывает у людей сомнения. Например, когда Михаил Козаков женился на молодой девушке по имени Надежда Седова, общественность заподозрила избранницу артиста в меркантильности. По истечению четырех лет, на протяжении которых актер боролся с онкологией, его молодая супруга отлично развлекалась и тратила его деньги. Брак в итоге распался.

Николай и Лидия Крючковы



Фото: fishki.net

Третий брак Николая Крючкова в свое время послужил источником для разнообразных сплетен. Все подозревали молоденькую помощницу режиссера в меркантильности. Однако Лидия Крючкова на протяжении более 30 лет являлась не только музой, но и самой заботливой на свете женой, которой Николай посвящал все свои награды.

По материалам сайта kulturologia.ru

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