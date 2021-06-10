Врач назвал простые способы бросить курить

Источник материала: ОНТ

Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале перечислил простые способы, которые помогут избавиться от курения.

Чтобы избавить от пагубной привычки, Мясников первым делом посоветовал уменьшить факторы риска: общение с курящими, стрессовые ситуации, кофе, алкоголь, острую и соленую пищу.

Также врач посоветовал найти себе другое занятие вместо курения.

При сильном желании закурить специалист рекомендовал что-нибудь пожевать: овощ, фрукт, жвачку, семечки.

Также стоит отказаться от посещения заведений, где курят, выбросить зажигалки и пепельницы.

Фото: Pixabay

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