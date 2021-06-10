Прогноз погоды на 11 июня: короткие дожди и грозы

Источник материала: ОНТ

На текущей неделе установилась теплая погода с температурой выше климатической нормы. Но каждый день идут грозовые дожди, в отдельных районах с градом. Максимальный его размер – 18 мм – зафиксирован 9 июня в Мозыре. Не обходится и без шквалистого усиления ветра. В ближайшие дни ситуация в атмосфере не изменится.

Завтра на погоду продолжит оказывать влияние южный циклон с центром над Черноземьем. По периферии которого будут поступать влажные и неустойчивые воздушные массы. В результате сохранится неустойчивая летняя погода с короткими дождями и грозами.

Итак, в пятницу переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, большая вероятность гроз. В дневные часы при грозах сильные дожди, возможен град. Влажность до 70%. Ветер северный, умеренный, при грозах – сильный, порывистый. Атмосферное давление существенно не изменится.

Утром температура от +15°C по северу до +17°C в центральных и юго-западных районах. С учетом влажности и ветра по ощущениям на 3 градуса прохладнее.

В середине дня столбики термометров поднимутся от 20°C в западных регионах до 24°C в центральных.

А к вечеру слегка опустятся – +17…+22°C.

В выходные дни также без дождей и гроз не обойдется. В субботу сохранится влияние неустойчивой влажной воздушной массы с Балтийского моря. Будет преобладать переменная облачность. Ночью без осадков, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах ожидаются грозы. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем западный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +10…+15°C, днем +22…+28°C. В воскресенье начнет поступать более прохладная воздушная масса со Скандинавии и температура воздуха немного понизится. Ночью +9…+15°C, днем +18…+24°C. Дожди, грозы.





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