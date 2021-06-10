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Кубок Гагарина привезли в Минск Андрей Стась и Кирилл Готовец

10.06.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кубок Гагарина привезли в Минск Андрей Стась и Кирилл Готовец

Желающих увидеть, сфотографироваться с Кубком и хоккеистами было много. Поэтому локаций было три: «Чижовка-арена», «Дворец спорта» и каток в парке Горького. Хоккеисты с удовольствием раздавали автографы и отвечали на вопросы.

Сразу три белоруса в этом сезоне в составе «Авангарда» выиграли Кубок Гагарина и вошли в историю. Их имена теперь выбиты на этом трофее.

Ранее выиграть КХЛ удавалось лишь одному белорусскому хоккеисту Константину Кольцову.

Возможность увидеть Кубок Гагарина будет не только у минчан. Еще один белорусский хоккеист «Авангарда» Никита Комаров пообещал привести его в Новополоцк.

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Желающих увидеть, сфотографироваться с Кубком и хоккеистами было много. Поэтому локаций было три: «Чижовка-арена», «Дворец спорта» и каток в парке Горького....
 
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