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Кубок Гагарина привезли в Минск Андрей Стась и Кирилл Готовец
Источник материала: ОНТ
Желающих увидеть, сфотографироваться с Кубком и хоккеистами было много. Поэтому локаций было три: «Чижовка-арена», «Дворец спорта» и каток в парке Горького. Хоккеисты с удовольствием раздавали автографы и отвечали на вопросы.
Сразу три белоруса в этом сезоне в составе «Авангарда» выиграли Кубок Гагарина и вошли в историю. Их имена теперь выбиты на этом трофее.
Ранее выиграть КХЛ удавалось лишь одному белорусскому хоккеисту Константину Кольцову.
Возможность увидеть Кубок Гагарина будет не только у минчан. Еще один белорусский хоккеист «Авангарда» Никита Комаров пообещал привести его в Новополоцк.
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Желающих увидеть, сфотографироваться с Кубком и хоккеистами было много. Поэтому локаций было три: «Чижовка-арена», «Дворец спорта» и каток в парке Горького....
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