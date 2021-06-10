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Против Юрия Дудя завели дело о пропаганде наркотиков
Источник материала: ОНТ
Возбуждено административное дело в отношении блогера и журналиста
В суде добавили, что Дудя обвиняют по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП
За неё блогеру грозит штраф до 1,5 млн российских рублей.
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Возбуждено административное дело в отношении блогера и журналиста Юрия Дудя. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Зюзинского районного...
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