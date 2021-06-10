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Против Юрия Дудя завели дело о пропаганде наркотиков

10.06.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Против Юрия Дудя завели дело о пропаганде наркотиков

Возбуждено административное дело в отношении блогера и журналиста Юрия Дудя. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Зюзинского районного суда г. Москва.

В суде добавили, что Дудя обвиняют по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ («Пропаганда наркотических средств с использованием интернета»).

За неё блогеру грозит штраф до 1,5 млн российских рублей.

Фото: instagram.com/yurydud

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Возбуждено административное дело в отношении блогера и журналиста Юрия Дудя. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Зюзинского районного...
 
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