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В Южной Корее на пассажирский автобус обрушилось здание: есть погибшие
Источник материала: ОНТ
Шокирующие кадры пришли из Южной Кореи. На пассажирский автобус обрушилось пятиэтажное здание.
Погибли как минимум 9 человек.
Ещё несколько пострадали. На опубликованных кадрах видно, как проезжавший автобус затормозил на остановке, в этот момент на него и рухнуло пятиэтажное строение, которое демонтировали рабочие.
Причина обрушения пока неизвестна. Дом готовили к сносу – экскаватор разбирал верхний этаж. Рабочие, услышав подозрительный звук, успели разбежаться.
Разбор завалов продолжается. Не исключено, что под обломками есть люди.
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Шокирующие кадры пришли из Южной Кореи. На пассажирский автобус обрушилось пятиэтажное здание. Погибли как минимум 9 человек. Ещё несколько пострадали. На...
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