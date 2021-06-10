В Южной Корее на пассажирский автобус обрушилось здание: есть погибшие

Источник материала: ОНТ

Шокирующие кадры пришли из Южной Кореи. На пассажирский автобус обрушилось пятиэтажное здание.





Погибли как минимум 9 человек.

Ещё несколько пострадали. На опубликованных кадрах видно, как проезжавший автобус затормозил на остановке, в этот момент на него и рухнуло пятиэтажное строение, которое демонтировали рабочие.

Причина обрушения пока неизвестна. Дом готовили к сносу – экскаватор разбирал верхний этаж. Рабочие, услышав подозрительный звук, успели разбежаться.

Разбор завалов продолжается. Не исключено, что под обломками есть люди.

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