Под риторику «русские своих не бросают» Москва тихо дожимает Минск

«Россия Беларусь в беде не оставит», — пообещал посол РФ Евгений Лукьянов 10 июня на пресс-конференции в Минске. Речь шла о реакции на предполагаемые новые санкции ЕС. При этом было подчеркнуто, что «русские своих не бросают» и что «мы единый славянский народ».



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Да, на уровне риторики Москва горой за белорусского союзника (хотя и на этом уровне есть нюансы). Но вот сильно вкладываться в материальную поддержку российская сторона явно не спешит.

Скупостью такой поддержки Кремль стимулирует партнера быть сговорчивее, например в вопросе согласования союзных программ (бывших дорожных карт интеграции). В общем, использует непростую ситуацию, в которую попал Александр Лукашенко, для решения своих задач на белорусском направлении.

Союзные программы: у России больше возможностей навязать свою волю

По словам Лукьянова, из 28 союзных программ остается несогласованной лишь одна — связанная «с энергоносителями, взаимными расчетами, ценами, акцизами». Программа же, которая касается налоговой сферы, в целом принята, «остались некоторые формальности внутригосударственных процедур».

В общем, похоже на то, что по налоговой части Кремль белорусскую сторону дожал. К этой программе особое внимание проявлял Владимир Путин, даже специально отряжал в Минск премьера Михаила Мишустина — доку в налоговых делах.

При этом суть договоренностей широкой публике не известна. В процессе работы над программой чиновники с обеих сторон путались в показаниях, говоря кто о сближении, кто о гармонизации, а кто и об унификации налоговых систем. А это, согласитесь, довольно разные вещи.

Белорусские независимые эксперты ранее отмечали, что Москва де-факто может навязать нормы своего налогового законодательства и это может быть невыгодно для белорусской экономики, поскольку ее структура иная, чем у российской. Вдобавок это означает, что Беларусь поступается частью суверенитета.

Ее власти, судя по сюжету долгих переговоров, были готовы пойти на жертву такого рода в обмен на более дешевый газ и компенсацию за налоговый маневр в российской нефтянке, то есть хотели принять две самые спорные программы в комплексе. Но, как видим, программа, касающаяся энергоресурсов, по-прежнему дискутируется, в то время как по части налоговой системы некие уступки Минском уже, надо понимать, сделаны.

Иначе говоря, Москва здесь, похоже, переигрывает белорусскую сторону. И в вопросе энергоресурсов козыри тоже в ее руках.

В белорусско-российских отношениях чистой экономики не бывает

Пакет союзных программ намечается подписать осенью. Конечно, Лукашенко может в последний момент воспротивиться, если условия покажутся несправедливыми. Именно так случилось в декабре 2019 года, когда торжественное подписание дорожных карт к 20-летию Союзного государства обидным для Москвы образом сорвалось.

Но сейчас вождь белорусского политического режима в гораздо более зависимом, уязвимом положении . Отношения с Западом скверны как никогда. И как бы ни бравировали белорусские начальники, что санкции ЕС и США нашей экономике-де нипочем, на самом деле это не так.

Электорат ориентируется не на пафос властей, а на свои кошельки. Между тем потребительские цены с начала года выросли уже на 5,2%, то есть за пять месяцев перескочили порог годового официального прогноза.

С майских переговоров в Сочи Лукашенко вернулся с весьма скромным багажом. Денег Москва не дает, если не считать хвоста прошлогоднего кредита в 500 млн долларов . Этого явно мало. Вопрос же об использовании сэкономленной части кредита на АЭС (эту идею продвигал Лукашенко) явно повис в воздухе.

Перспективу поставок нефти на белорусские НПЗ в условиях американских санкций российская сторона тоже как-то не спешит прояснить. Даже разместить в России облигации Минску не так-то просто.

И все это можно трактовать как побуждение союзника к тому самому углублению интеграции.

Посол Лукьянов, говоря 10 июня об интеграции в рамках Союзного государства, подчеркнул, что «речь не идет о поглощении одной экономики другой». Но в отношениях между Беларусью и Россией чистой экономики не бывает. Она всегда тесно переплетается с политикой.

Причем в плане углубления интеграции количество неизбежно переходит в качество. По отдельным направлениям вроде как ведется речь только об экономике, но в сумме получается большая политика — политика институциональной привязки Беларуси к РФ. Заякорив соседку через союзные программы, Кремлю будет проще ставить вопрос и о единой валюте, и о наднациональных органах.

Поможет ли Лукашенко торг политическими узниками?

При этом Москве на руку углубление изоляции белорусского режима. Не столь уж важно, в самом ли деле российские спецслужбы приложили руку к скандальной посадке в Минске самолета Ryanair — или же это была сугубо инициатива белорусских властей. Факт то, что инцидент подтолкнул обычно осторожную Европу к неожиданно резким шагам.

10 июня Европарламент принял жесткую резолюцию по Беларуси. Конечно, исполнительная власть ЕС вряд ли поддержит идею отключить страну от системы SWIFT, что было бы полным адом, но вот секторальные экономические санкции становятся вполне реальной перспективой.

Минск, судя по всему, пытается смягчить удар и вообще завязать диалог с ЕС. Из некоторых колоний доходят сведения (официальных подтверждений нет), что политзаключенным предлагают написать прошения о помиловании. 8 июня министр иностранных дел Владимир Макей провел таинственную встречу с западными послами.

Обозреватели стали предполагать, что белорусские власти снова готовятся торговать политическими узниками. Такой ход помогал разблокировать отношения во время прежних циклов ссор и замирений с Западом.

Но сейчас стороны зашли в противостоянии как никогда далеко. В свежей резолюции Европарламент подчеркнул, что не признаёт Лукашенко президентом Беларуси. В свою очередь, ее власти явно боятся остановить репрессии, чтобы не воспрянули духом противники режима, и уж тем более не готовы к демократизации, прозрачным конкурентным выборам.

Да и суды над политическими еще не закончились. Много ли проку от того, что одних выпустят, а других посадят?

В общем, перспективы, что завяжется торг с Западом, пока ничтожны. Вдобавок Минск не слезает с угроз: будем давить гражданское общество, выгоним ваши компании из страны и т.п.

Москва же готова и впредь похлопывать союзника по плечу: не робей, не бросим. Но при этом она будет решать не проблемы белорусского народа и даже не проблемы Лукашенко (фамилия президента Беларуси для Кремля дело второе ), а свои собственные великодержавные задачи.