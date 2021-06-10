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Под риторику «русские своих не бросают» Москва тихо дожимает Минск
Источник материала: Навiны
«Россия Беларусь в беде не оставит», — пообещал посол РФ Евгений Лукьянов 10 июня на
Да, на уровне риторики Москва горой за белорусского союзника (хотя и на этом уровне есть нюансы). Но вот сильно вкладываться в материальную поддержку российская сторона явно не спешит.
Скупостью такой поддержки Кремль стимулирует партнера быть сговорчивее, например в вопросе согласования
Союзные программы: у России больше возможностей навязать свою волю
По
В общем, похоже на то, что по налоговой части Кремль белорусскую сторону дожал. К этой программе особое внимание проявлял Владимир Путин, даже специально
При этом суть договоренностей широкой публике не известна. В процессе работы над программой чиновники с обеих сторон путались в показаниях, говоря кто о сближении, кто о гармонизации, а кто и об унификации налоговых систем. А это, согласитесь, довольно разные вещи.
Белорусские независимые эксперты ранее отмечали, что Москва де-факто может навязать нормы своего налогового законодательства и это может быть невыгодно для белорусской экономики, поскольку ее структура иная, чем у российской. Вдобавок это означает, что Беларусь поступается частью суверенитета.
Ее власти, судя по сюжету долгих переговоров, были готовы пойти на жертву такого рода в обмен на более дешевый газ и компенсацию за налоговый маневр в российской нефтянке, то есть хотели принять две самые спорные программы в комплексе. Но, как видим, программа, касающаяся энергоресурсов, по-прежнему дискутируется, в то время как по части налоговой системы некие уступки Минском уже, надо понимать, сделаны.
Иначе говоря, Москва здесь, похоже, переигрывает белорусскую сторону. И в вопросе энергоресурсов козыри тоже в ее руках.
В белорусско-российских отношениях чистой экономики не бывает
Пакет союзных программ намечается подписать осенью. Конечно, Лукашенко может в последний момент воспротивиться, если условия покажутся несправедливыми. Именно так
Но сейчас вождь белорусского политического режима в гораздо более зависимом, уязвимом
Электорат ориентируется не на пафос властей, а на свои кошельки. Между тем потребительские цены с начала года выросли уже на 5,2%, то есть за пять месяцев
С майских
Перспективу поставок нефти на белорусские НПЗ в условиях американских санкций российская сторона тоже как-то не спешит прояснить. Даже разместить в России облигации Минску не так-то просто.
И все это можно трактовать как побуждение союзника к тому самому углублению интеграции.
Посол Лукьянов, говоря 10 июня об интеграции в рамках Союзного государства, подчеркнул, что «речь не идет о поглощении одной экономики другой». Но в отношениях между Беларусью и Россией чистой экономики не бывает. Она всегда тесно переплетается с политикой.
Причем в плане углубления интеграции количество неизбежно переходит в качество. По отдельным направлениям вроде как ведется речь только об экономике, но в сумме получается большая политика — политика институциональной привязки Беларуси к РФ. Заякорив соседку через союзные программы, Кремлю будет проще ставить вопрос и о единой валюте, и о наднациональных органах.
Поможет ли Лукашенко торг политическими узниками?
При этом Москве
10 июня Европарламент принял жесткую
Минск, судя по всему, пытается смягчить удар и вообще завязать диалог с ЕС. Из некоторых колоний доходят сведения (официальных подтверждений нет), что политзаключенным предлагают написать прошения о помиловании. 8 июня министр иностранных дел Владимир Макей провел таинственную
Обозреватели стали предполагать, что белорусские власти снова готовятся торговать политическими узниками. Такой ход помогал разблокировать
Но сейчас стороны зашли в противостоянии как никогда далеко. В свежей резолюции Европарламент подчеркнул, что не признаёт Лукашенко президентом Беларуси. В свою очередь, ее власти явно
Да и суды над политическими еще не закончились. Много ли проку от того, что одних выпустят, а других посадят?
В общем, перспективы, что завяжется торг с Западом, пока ничтожны. Вдобавок Минск не слезает с угроз: будем давить гражданское общество, выгоним ваши компании из страны и т.п.
Москва же готова и впредь похлопывать союзника по плечу: не робей, не бросим. Но при этом она будет решать не проблемы белорусского народа и даже не проблемы Лукашенко (фамилия президента Беларуси для Кремля
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При этом ей на руку дальнейшая изоляция Беларуси…
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