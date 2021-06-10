Андрей Почобут отказался от депортации, и сразу почувствовал на себе «признаки недовольства»

Журналисту Андрею Почобуту отказали в свидании с женой и дочерью.





«Белорусская ассоциация журналистов». Соответствующий ответ Оксана Почобут получила от старшего следователя, подполковника юстиции Гончарика. Вместе с тем Гончарик в своем ответе напомнил, что следователь имеет право разрешить свидание с близкими родственниками тем, кто находится под стражей, пишет













Также от Андрея Почобута пришли письма родным. Он пишет, что рад за Ирену, Марию и Анну, которые уехали (представительницы польского меньшинства в Беларуси — Ирена Бернацкая, Мария Тишковская и Анна Панишева, были вывезены в Польшу из СИЗО).

Пишет, что после того, как свозили его в СК и вернули обратно в тюрьму, а не вывезли, сразу почувствовал на себе признаки недовольства результатом поездки. Сразу перевели в другую камеру. Плюс сейчас он под особым контролем, постоянные проверки и рапорты о том, что он стоит на профилактическом учете.





Почобут за решеткой находится уже 76 дней. Ему предъявлено обвинение по ст. 130 УК (разжигание расовой, национальной, религиозной или иной социальной вражды и ненависти). Почобуту предлагали уехать в Польшу в обмен на освобождение. Он отказался. Отказалась от депортации и лидер Союза поляков Анжелика Борис, пишет «Новы час».





Перевод с бел. — EX-PRESS.BY



