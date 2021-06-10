В Борисовском районе сельчанин по частям украл дом соседа

Источник материала: БT

Звучит шокирующее, но это факт. Уже и уголовное дело по факту кражи возбуждено. За два года сельчанин приложил руку к полной разукомплектации деревенского домика. Как рассказали в милиции, произошло это в деревне Зоричи. Ныне подозреваемому было известно, что прежний хозяин недвижимости умер, а вот то, что появился новый собственник, мужчина не знал. Домик в деревне несколько лет назад приобрел минчанин. Молодой человек редко появлялся на участке, именно по этой причине не сразу обнаружил пустой участок. Узнал о произошедшем житель столицы после звонка из сельсовета. Те в ходе разговора уточнили, планирует ли хозяин что-то делать с участком, так как помимо фундамента там ничего нет.



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