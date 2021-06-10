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Желание полакомиться медом ценой в сто рублей

10.06.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Захотелось сладкой жизни в прямом смысле слова. В одном из торговых центров столицы на глаза охранникам попался мужчина, который словно медведь в улей запустил лапу в торговый павильон. Его остановили уже на выходе из магазина и нажали тревожную кнопку милиции. После просмотра записей системы видеонаблюдения выяснилось, что сначала мужчина взял две банки меда, как говорится,  на пробу, а чуть позже снова вернулся и прихватил еще восемь упаковок. Таким образом общий ущерб составил около 100 рублей.

Изначально любитель экопродуктов отрицал, говорил, что в торговом центре хотел обменять валюту, но потом все-таки сознался. Медом он планировал побаловать своих товарищей, с которыми ранее отбывал наказание. Сам 43-летний минчанин нигде не работает, ранее неоднократно судим по ряду уголовных статей. В ближайшее время его действиям будет дана правовая оценка.

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Теги: Витебск
 
 
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Захотелось сладкой жизни в прямом смысле слова. В одном из торговых центров столицы на глаза охранникам попался мужчина, который словно медведь в улей запустил...
 
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