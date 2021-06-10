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Желание полакомиться медом ценой в сто рублей
Источник материала: БT
Захотелось сладкой жизни в прямом смысле слова. В одном из торговых центров столицы на глаза охранникам попался мужчина, который словно медведь в улей запустил лапу в торговый павильон. Его остановили уже на выходе из магазина и нажали тревожную кнопку милиции. После просмотра записей системы видеонаблюдения выяснилось, что сначала мужчина взял две банки меда, как говорится, на пробу, а чуть позже снова вернулся и прихватил еще восемь упаковок. Таким образом общий ущерб составил около 100 рублей.
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Захотелось сладкой жизни в прямом смысле слова. В одном из торговых центров столицы на глаза охранникам попался мужчина, который словно медведь в улей запустил...
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