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Строители и волонтеры начали возводить временное укрытие над будславской святыней





Солнечный зайчик привел к пожару в общежитии Лиды





В Горках едва не утонул местный житель





В Гомеле спасатели пришли на помощь 5-летней девочке

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Чрезвычайные происшествия в Беларуси за 10 июня Строители и волонтеры начали возводить временное укрытие над будславской святыней Место, где во время пожара рухнула крыша, сейчас накрыли настил с пленкой,...

Место, где во время пожара рухнула крыша, сейчас накрыли настил с пленкой, теперь проливные дожди не смогут нанести урон храму. Дождевая вода по-прежнему течет через существующие отверстия в своде, но система труб выводит ее на улицу. Телеграм-канал Будславского костела сообщает, что работы по усилению купола будут произведены в ближайшее время.Такую версию ЧП озвучили накануне в Комитете судебных экспертиз. Возгорание случилось в апреле, когда хозяин был на работе. Спасателей вызвал сосед погорельца. Экспертиза показала, что причиной пожара стали солнечные лучи, которые сфокусировались на поверхности деревянного стола через стеклянную банку, наполненную водой. Банка стояла на подоконнике в комнате, на улице в тот день была солнечная погода.На помощь пришли свидетели и сотрудники ОСВОД. Инцидент произошёл накануне. В МЧС поступило сообщение что, двое мужчин ныряли с пирса в воду и в какой-то момент выплыл только один. Второй мужчина стал искать товарища, поднял его на поверхность и начал плыть к берегу. Подоспевший работник ОСВОД помог вытащить потерпевшего и до прибытия скорой вернул пострадавшего в сознание. Медики доставили мужчину в больницу.Столичным спасателям второй раз в течение месяца пришлось тушить заброшенное здание. Накануне вечером, в МЧС поступило сообщение о пожаре во Фрунзенском районе. Оказалось, что горел мусор в неэксплуатируемом здании. Доступ в постройку был, можно сказать, свободный, чем и воспользовались неизвестные - причиной возгорания назвали неосторожное обращение с огнем. Ранее, 16 мая, в этом же здании уже был пожар. В обоих случаях никто не пострадал.Рука малышки застряла в пластмассовой игрушке. В службу спасения позвонили родители ребёнка. Оказалось, что девочка проверяла игрушку указательным пальцев, который и застрял. На помощь пришлось звать бойцов МЧС. С помощью специнструмента девочку освободили из пластмассового плена. Медицинская помощь не потребовалась.