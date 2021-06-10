БелАЭС в перспективе покроет 40% потребностей страны в электроэнергии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусскую АЭС официально ввели в промышленную эксплуатацию. До сих пор она работала в так называемом опытно-промышленном режиме. В чем уникальность системы безопасности объекта и как проходила торжественная церемония, рассказывает корреспондент «МИР 24» Екатерина Михайлинская.

Комиссия под председательством вице-премьера подписывает акт приемки первого энергоблока. С этого момента официально начата коммерческая эксплуатация белорусской АЭС. Все необходимые проверки прошли успешно.

«Сегодня принят в эксплуатацию только первый блок. В следующем году будет приятная встреча, и мы подпишем акт второго блока. В этом нет сомнений», – заявил заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Назаров.

Станция готова к работе в любых обстоятельствах. Здание реактора покрыто двойной защитной оболочкой. Выдержит землетрясение, ураган, наводнение, взрыв и даже падение самолета. На добровольной основе Беларусь прошла стресс-тесты и получила положительную оценку со стороны международных организаций.

«Мы ждем наших европейских коллег с партнерской проверкой уже в этом году, в конце августа. Это если позволит эпидемиологическая ситуация. Соответственно будем показывать, каким образом эти все мероприятия, рекомендации реализуются», – отметила директор Госатомнадзора Беларуси Ольга Луговская.

Для белорусской АЭС выбрали российский проект. Сотрудничество двух стран в сфере атомной энергетики будет продолжено. На площадке в Островце возводят второй энергоблок. Кроме того, белорусские работники теперь наравне с россиянами строят станции в других странах.

«Мы с удовольствием принимаем предложение об участии в наших проектах белорусских организаций. Они уже участвуют минимум в двух проектах, участие существенное: в России на Курской атомной станции и в Бангладеш. Очень довольны результатами работы. Если речь идет о белорусских строителях, то это приоритет номер один», – сказал первый заместитель генерального директора по атомной энергетике Госкорпорации «Росатом».

Чтобы меньше зависеть от энергоресурсов, в 2007-ом году президент Беларуси решил, что нужна своя атомная электростанция. Сейчас первый реактор уже произвел почти три миллиарда киловатчасов электроэнергии. Работать на полной мощности он начал еще в режиме опытной эксплуатации.

«Блок находится на номинальной мощности – на 100-процентной. Текущая выработка электроэнергии составляет порядка 1160 мегаватт электричества», – рассказал начальник смены БелАЭС Анатолий Станилевич.

В перспективе БелАЭС покроет 40% потребности электроэнергии страны. Как ожидается, в ближайшее время использование ее в стране возрастет, а вот природный газ потреблять станут меньше.

Полная мощность Отровецкой АЭС – 2400 МВт. Беспрерывно за функционированием энергоблока следят из центра управления.