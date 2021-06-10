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Посол РФ Лукьянов назвал «самое главное в наших интеграционных процессах»

10.06.2021 21:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Интеграция Беларуси и России в рамках Союзного государства не предполагает поглощения экономики одной страны другой, заявил российский посол Евгений Лукьянов 10 июня на пресс-конференции в Минске.

Посол РФ Лукьянов назвал «самое главное в наших интеграционных процессах»

«И Россия, и Беларусь исповедуют одну идеологию, одну практику: мы должны быть взаимодополняемы, мы должны интегрировать наши экономики, — отметил он. — Речь не идет о поглощении одной экономики другой, а о том, чтобы на внешних и внутренних рынках мы не были конкурентами друг другу».

По словам Лукьянова, интеграция — это «очень деликатный, очень сложный и не одномоментный процесс». «Самое главное в наших интеграционных процессах, создании Союзного государства — это не революционное движение, — сказал он. — Нельзя выпустить декреты за подписью обоих президентов, а завтра мы окажемся в другой экономике и реальности. Это все метод проб и ошибок, это эволюция».

При этом Лукьянов подчеркнул, что Россия «ни с кем не строит сотрудничество против третьей страны или если оно не взаимовыгодное». «Мы очень прагматичные. Построить отношения на подчинении можно, но это не долговечная конструкция. А если построить взаимовыгодное сотрудничество, то эта конструкция простоит долго», — добавил он.

Дипломат также заявил, что «Россия Беларусь в беде не оставит». «Русские своих в беде не бросают. И белорусы своих не бросают. Мы — единый славянский народ», — сказал Лукьянов.

 
Теги: Минск
 
 
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Интеграция Беларуси и России в рамках Союзного государства не предполагает поглощения экономики одной страны другой, заявил российский посол Евгений Лукьянов 10...
 
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