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Роберт Бедронь: каждый, поддерживающий репрессии в Беларуси, должен быть привлечен к ответственности

10.06.2021 21:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Нынешний состав Европарламента всегда выступал за существенные ограничительные меры против белорусского режима, заявил глава делегации Европарламента по связям с Беларусью Роберт Бедронь 10 июня после принятия резолюции по Беларуси.

Роберт Бедронь: каждый, поддерживающий репрессии в Беларуси, должен быть привлечен к ответственности

В заявлении, текст которого распространила пресс-служба Европарламента, Бедронь подчеркнул, что нынешняя резолюция по Беларуси была принята «подавляющим большинством голосов». За ее принятие проголосовали 626 депутатов, против 16, воздержались 36.

«В течение последних десяти месяцев, с тех пор как Лукашенко украл президентские выборы, белорусский диктатор чувствовал, что может действовать безнаказанно, потому что до сих пор его преступления не были наказаны так, как они заслуживают, — сказал Бедронь. — Однако перехват гражданского самолета — это акт государственного терроризма, который не только представляет собой серьезное нарушение международных конвенций в области авиационной безопасности, но и демонстрирует, что режим стал угрозой международной безопасности».

Глава делегации Европарламента по связям с Беларусью подчеркнул, что настало время для того, чтобы Евросоюз «ввел широкие экономические и секторальные санкции, которые непосредственно повлияют на Лукашенко, его сторонников и экономических субъектов, поддерживающих режим».

«Кроме того, крайне важно положить конец атмосфере безнаказанности, — отметил Бедронь. — Каждый человек, поддерживающий репрессивную машину режима, будь то полицейский, прокурор или «журналист», распространяющий пропаганду, должен быть привлечен к ответственности. Мы решительно осуждаем репрессии и насилие со стороны режима, пытки и жестокое обращение с политическими заключенными и выражаем нашу солидарность с мужественным белорусским обществом, которое каждый день продолжает свою борьбу за свободную Беларусь».

По словам Бедроня, Европарламент заявляет о своей «полной поддержке белорусских демократических сил в Минске и в изгнании, потому что они, а не Лукашенко, являются единственным будущим для Беларуси».

 

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Теги: Минск
 
 
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Нынешний состав Европарламента всегда выступал за существенные ограничительные меры против белорусского режима, заявил глава делегации Европарламента по связям...
 
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