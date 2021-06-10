«Несмотря на все эти крики». Российский посол заявил, что Литва получает электроэнергию с БелАЭС и не собирается от нее отказываться

Электроэнергия с БелАЭС попадает в Литву через Латвию, заявил посол России в Беларуси Евгений Лукьянов 10 июня на пресс-конференции в Минске.





«Процесс строительства БелАЭС идет успешно, по графику. Процедуры и тестовые, и разрешительные идут в положительном ключе», — сказал он.

«Вы лучше меня знаете, какое значение эта стройка имела в информационном поле, — продолжил Лукьянов. — Понятно, откуда шли в основном комментарии, негативизм какой-то. Понятно, что из Литвы, из Польши, из Балтии как таковой. Но не из всей Балтии, прошу вас обратить на это внимание».

По его словам, активней всего протестовала против строительства БелАЭС Литва.

«Но через Латвию белорусская генерированная энергия попадает в Литву. Национальное происхождение электроэнергии разобрать невозможно. Поэтому, несмотря на все эти крики, идет туда недружественная электроэнергия. Пока не отказываются», — сказал Лукьянов.

Он добавил, что «причитания» по поводу строительства АЭС в Беларуси «очень лукавые». «Все будет достроено, все будет введено в срок. И первый блок, и второй, и, надо, третий там, и четвертый, какой угодно», — сказал Лукьянов.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область) преимущественно за счет кредита России по российскому проекту ВВЭР-1200. Генеральным проектировщиком и генподрядчиком сооружения станции выступает Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом» (головная организация — инжиниринговая компания «АСЭ»).

Первый блок БелАЭС начал вырабатывать электричество в режиме опытно-промышленной эксплуатации 3 ноября 2020 года. Лицензию на его промышленную эксплуатацию МЧС выдало 2 июня этого года.

Ядерное топливо для второго энергоблока БелАЭС доставили на станцию 19 апреля, загрузить его в реактор планируется этой осенью. Ввести второй блок в эксплуатацию в соответствии с указом № 447 должны в первой половине 2022 года. Вместе с тем посол Беларуси в РФ Владимир Семашко в апрельском интервью «Российской газете» заявил, что ввести второй блок в промышленную эксплуатацию планируется в июле следующего года.

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