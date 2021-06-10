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Россия выдала Беларуси шестерых обвиняемых в совершении преступлений
Источник материала: Навiны
Генпрокуратура России удовлетворила запросы Генеральной прокуратуры Беларуси о выдаче для уголовного преследования шести разыскиваемых лиц, обвиняемых в совершении преступлений на белорусской территории.
Как сообщает Генпрокуратура России, Андрей Гиринович обвиняется в том, что в июне прошлого года незаконно проник в дом, откуда похитил имущество.
Дмитрий Кузнецов обвиняется в том, что весной 2014 года в Добруше, действуя группой лиц по предварительному сговору, тайно похитил имущество из автомобиля. Он же в июне 2014-го, действуя группой лиц по предварительному сговору, проник на территорию строящегося объекта, откуда также тайно похитил имущество.
Вадим Мельник обвиняется в том, что в июне 2020 года в Гомеле, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес другому лицу не менее семи ударов руками и ногами, причинив тяжкие телесные повреждения. Впоследствии он совершил грабеж.
Кроме того, Генпрокуратура России удовлетворила запрос белорусских коллег о выдаче Максима Спасибко для приведения в исполнение приговора суда Центрального района Минска. Спасибко признан виновным в том, что в октябре 2010 года, действуя совместно с другими лицами, с целью сбыта незаконно приобрел особо опасное психотропное вещество в крупном размере — амфетамин общей массой 47,83 г, а также опасное наркотическое средство — марихуану общей массой 0,49 г (в сухом виде), которые хранил до задержания.
Также белорусским правоохранительным органам переданы Николай Шелепень и Дмитрий Порецкий, обвиняемые в совершении преступлений против личности и собственности.
Одновременно с экстрадицией в Беларусь состоялась выдача двух лиц в Российскую Федерацию, обвиняемых в хулиганстве и кражах.
«Прием и передача указанных граждан осуществлены на территории Смоленской области при соблюдении необходимых мер безопасности с учетом эпидемиологической обстановки», — говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.
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Генпрокуратура России удовлетворила запросы Генеральной прокуратуры Беларуси о выдаче для уголовного преследования шести разыскиваемых лиц, обвиняемых в...
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