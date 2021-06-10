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«Рост цен и снижения курса рубля». Белорусские предприятия готовятся к худшему

10.06.2021 22:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В мае—июле 2021 года белорусские предприятия — участники мониторинга Национального банка ожидают увеличения объемов производства и спроса, роста отпускных цен, сокращения числа занятых и увеличения потребности в кредитовании. Об этом говорится в очередном выпуске аналитического обозрения Нацбанка «Мониторинг предприятий реального сектора экономики Республики Беларусь».

«Рост цен и снижения курса рубля». Белорусские предприятия готовятся к худшему

Наряду с этим в ближайшие три месяца участники мониторинга ожидают роста потребительских цен (91,1% респондентов) и снижения обменного курса белорусского рубля по отношению к российскому рублю и к доллару США.

Экономическая конъюнктура, по оценкам респондентов, в феврале—апреле 2021 года по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом ухудшилась, неблагоприятной ее назвали 52,8% руководителей предприятий (в ноябре 2020 года — январе 2021 года — 49,1%), в то же время благоприятной она была для 45,8% респондентов (49,3%).

Экономическое положение своего предприятия отметили как удовлетворительное 67,5% руководителей предприятий, как плохое — 24,9% (тремя месяцами ранее — 70,5 и 20,9% соответственно).

Индекс бизнес-климата Национального банка (ИБК) скорректированный на сезонность, замедлил снижение: по сравнению с показателем за предыдущие три месяца он увеличился на 5 процентных пунктов и составил минус 3,9%.

Фактический ИБК в феврале—апреле 2021 года составил минус 1,6%, увеличившись по сравнению с показателем за ноябрь 2020-го — январь 2021 года на 17,9 процентного пункта. «Положительная динамика ИБК обусловлена сезонным ростом оптимистических ожиданий респондентов изменения спроса и объемов производства в предстоящие летние месяцы, при этом фактически данные показатели, несмотря на замедление темпов снижения, по-прежнему сохранялись отрицательными», — говорится в аналитическом обзоре Нацбанка.

 

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Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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В мае—июле 2021 года белорусские предприятия — участники мониторинга Национального банка ожидают увеличения объемов производства и спроса, роста отпускных цен,...
 
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