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VOKA проведет трансляцию финала крупного международного турнира по Dota 2 по-белорусски

11.06.2021 06:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

13 июня на VOKA состоится первая киберспортивная трансляция на белорусском языке: видеосервис покажет финал одного из крупнейших киберспортивных турниров по Dota 2 — WePlay Animajor 2021.

Стрим начнется в 19:00. А для желающих в этот же день будет организован совместный просмотр игры на большом экране одного из минских заведений.

VOKA проведет трансляцию финала крупного международного турнира по Dota 2 по-белорусски

Вести трансляцию будут выпускники Школы киберспортивных комментаторов. Общаться друг с другом и со зрителями и рассказывать о ходе решающей игры они будут по-белорусски.

Как решится судьба двух сильнейших команд и какая из них завоюет победу? Зрители VOKA узнают об этом в режиме реального времени.

WePlay Animajor 2021 проходит в Киеве с 2 по 13 июня. Его участники — 18 топовых составов по Dota 2 со всего мира: по четыре команды представляют Европу и Китай, по три — СНГ и Юго-Восточную Азию и по две — Северную и Южную Америку.

Общая сумма призовых, которую предстоит разделить между собой обладателям первых восьми мест, составляет 500 тысяч долларов.

У своих экранов присоединиться к трансляции приглашаются все желающие. А самые преданные фанаты киберспорта и Dota 2 смогут собраться в ресторане Rib Raw по ул. Гикало, 7 в Минске, чтобы вместе поболеть за участников гранд-финала и увидеть, как определится победитель турнира, на большом экране и в компании единомышленников.

Попасть на просмотр можно, зарегистрировавшиcь по ссылке в группе VOKA Gaming в социальной сети «ВКонтакте».

 

 

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Теги: Минск
 
 
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13 июня на VOKA состоится первая киберспортивная трансляция на белорусском языке: видеосервис покажет финал одного из крупнейших киберспортивных турниров по Dota 2 —...
 
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