В «Каменном Логе» открылась зона ожидания с системой электронной очереди

10 июня состоялось открытие зоны ожидания с системой электронной очереди в пункте пропуска «Каменный Лог» на границе Беларуси с Литвой.



Фото с сайта tvr.by

Как сообщает Государственный таможенный комитет, внедрение системы обусловлено расположением пункта пропуска на оживленной международной трассе M7 и его популярностью среди перевозчиков. С сопредельной стороны в пункте пропуска «Мядининкай» начата реконструкция, из-за которой пропускная способность на данном участке белорусско-литовской границы снизилась в 1,5-2 раза. Реконструкция литовского пункта пропуска закончится не ранее чем через два года, отмечает ГТК.

Зона ожидания, расположенная на территории транспортно-логистического центра «Каменный Лог — Белтаможсервис», работает ежедневно в круглосуточном режиме, включает порядка 150 машиномест, а также магазин, кафе, санитарный блок, комфортабельный зал для клиентов, вендинг-аппараты и другое. В целях безопасности ведется круглосуточное видеонаблюдение.

Бронирование электронной очереди доступно физическим и юридическим лицам на сайте www.belarusborder.by как для грузовых, так и для легковых автомобилей и автобусов.

Это уже шестой пункт пропуска, в котором функционирует система электронной очереди. Впервые в 2016 году электронная очередь была апробирована в пункте пропуска «Брест», после введена в эксплуатацию в пунктах пропуска «Котловка», «Григоровщина», «Урбаны», «Брузги».

В перспективе проект будет внедрен в пунктах пропуска «Новая Гута», «Бенякони», «Берестовица» и «Привалка».