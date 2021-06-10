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Bloomberg: ЕС введет санкции против 71 человека и 7 организаций в Беларуси

11.06.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Если санкции будут введены, то тем, кто окажется в черном списке ЕС, будет запрещен въезд в Евросоюз, их активы, находящиеся в ЕС, заморозят.

Ранее Евросоюз также не исключал введение секторальных санкций.
Четвертый пакет санкций ЕС против Беларуси будет включать запрет на въезд и заморозку активов для 71 человека, – сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg. – В их числе судьи, депутаты и чиновники, а также 7 организаций. 

Агентство не указывает, когда эти санкции могут быть введены. Однако ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отмечал, что пакет персональных санкций почти готов. Его могут утвердить на следующем заседании Совета ЕС, которое состоится 21 июня.
 
 
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Если санкции будут введены, то тем, кто окажется в черном списке ЕС, будет запрещен въезд в Евросоюз, их активы, находящиеся в ЕС, заморозят.
 
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