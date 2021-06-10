Bloomberg: ЕС введет санкции против 71 человека и 7 организаций в Беларуси

Ранее Евросоюз также не исключал введение секторальных санкций.

сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg. – В их числе судьи, депутаты и чиновники, а также 7 организаций. Четвертый пакет санкций ЕС против Беларуси будет включать запрет на въезд и заморозку активов для 71 человека, –ТАСС со ссылкой на– В их числе судьи, депутаты и чиновники, а также 7 организаций.





Агентство не указывает, когда эти санкции могут быть введены. Однако ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отмечал, что пакет персональных санкций почти готов. Его могут утвердить на следующем заседании Совета ЕС, которое состоится 21 июня.