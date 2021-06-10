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Литва ожидает с белорусской стороны около 300 нелегальных мигрантов. Планирует их размещение

11.06.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Литва в связи с ростом потока нелегальных мигрантов (в основном иракцев), проникающих из Беларуси, планирует оборудовать для их размещения палаточный городок в приграничном городе Пабраде, сообщил глава литовского Центра регистрации беженцев (ЦРБ) Александр Кислов.

Литва ожидает с белорусской стороны около 300 нелегальных мигрантов. Планирует их размещение
"Мы планируем поселить в палаточном городке холостяков", - сказал Кислов радиостанции LRT. Он уточнил журналистам в Пабраде, что мигранты-одиночки будут жить по 15 человек в палатке.

Кислов поясняет, что при расселении мигрантов "будет учитываться уязвимость прибывающих иностранцев, одинокие ли это люди, или семьи с детьми, одинокие мамы, и приоритет будет отдаваться расселению последних". "Уязвимые" лица и семьи будут размещены в помещениях ЦРБ.

По словам Кислова, "основа для палаточной площадки подготовлена", а сам городок может быть оборудован за три дня.

По данным Службы охраны госграницы Литвы, в этом году из Беларуси уже пытались незаконно попасть почти 300 мигрантов, большинство из них - граждане Ирака. Это в 3,5 раза больше, чем за весь 2020 год.

Истории мигрантов, по словам Кислова, очень похожи. Многие из них - граждане Ирака. Они говорят, что прилетели в Беларусь из Багдада по туристическим визам и решили нелегально попасть в Евросоюз. Кислов подтвердил, что нелегалам помогают проникнуть в Литву, но сказал, что не может ответить, делают ли это белорусские пограничники.

"Мы не обойдемся без палаточного городка в принятии иностранцев, поскольку здания, инфраструктура или места расселения не возникают по волшебству за одну или две ночи", - отметил Кислов.

Сейчас в ЦРБ проживает 164 иностранца, преимущественно мужчины. В палаточном городке можно дополнительно расселить около 350 человек. Кислов заверил, что качество получаемых иностранцами услуг в ЦРБ и в палаточном городке не будет сильно отличаться: в палатках предусмотрены вентиляция, кондиционирование и отопление.

Между тем иностранцы постоянно покидают помещения ЦРБ: за последние 10 дней самовольно уехали 10 нелегальных мигрантов, в прошлом месяце - около 30. Кислов не сомневается, что они уехали в другие страны ЕС.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в конце мая после острой международной реакции на принуждение к посадке пассажирского самолета Ryanair заявил, что теперь западные страны будут самостоятельно осуществлять контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией на границе с Беларусью. "Мы останавливали наркотики и мигрантов - теперь будете сами их есть и ловить", - сказал Лукашенко.

Литва расценивает это как сознательное действие белорусского режима против Вильнюса.


В литовском парламенте опасаются, что при худшем сценарии каждую неделю границу Литвы с белорусской стороны будет пытаться пересечь около 300 нелегальных мигрантов. "Во вторник, четверг есть рейсы из Багдада в Минск и из Стамбула в Минск. Всего четыре рейса, а с ними коррелируют волны миграции. Этими рейсами по сути и прилетают люди из Сирии, Ирака (...) Четыре рейса - 600 человек. Хорошо, не все они пойдут через территорию Литвы, не все они мигранты. Так что мы подсчитываем, что 200-300 в неделю - это худший сценарий", - сказал агентству BNS председатель комитета по национальной безопасности и обороне Сейма Литвы Лауринас Касчюнас.

До конца 2022 года Литва планирует установить на всей протяженности границы с Беларусью системы наблюдения, так как сейчас они охватывают всего 38% границы. На это понадобится 38 млн евро. Сообщалось также, что Литва для борьбы с нелегальными мигрантами размещает на пограничных участках с наибольшим числом нарушений резерв Службы охраны госграницы. Обсуждается привлечение литовской армии, а также сотрудников погранохраны ЕС.
 
Теги: Минск
 
 
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