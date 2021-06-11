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«Вытокі. Крок да Алімпу»: в Кобрине прошел первый день масштабного фестиваля
Источник материала: ОНТ
Спорт, знакомство с культурой и поиск юных талантов. Кобрин принял эстафету масштабного фестиваля «Вытокі. Крок да Алімпу». Совместный проект Национального олимпийского комитета и Федерации профсоюзов Беларуси растянулся на три дня. Гостей фестиваля ждут спортивные, образовательные и культурные события. О том, как прошёл первый день.
Познакомиться с историей малой родины и рассказать её гостям. Такая возможность появилась у жителей Кобрина. Город великого полководца Александра Суворова принимает фестивальную эстафету историко-культурной программы. И открывается она в музее, который носит имя военного деятеля. А расположилась культурная локация в самом сердце города.
Где, как не в музее говорить о вытоках. Летопись Кобрина - это более чем семь столетий, наполненных самыми разными событиями. И военное прошлое, и культурное наследие региона. Своей историей здесь гордятся.
Ещё одно место притяжения первого фестивального дня. Кобринский дом культуры. Выставки «Кола часу» детского рисунка собрали почитателей изобразительного искусства. Рядом с работами именитых мастеров – холсты начинающих художников. Две экспозиции, более полусотни уникальных работ.
Особое внимание - детскому творчеству, это творения мальчиков и девочек Брестской области. Фестиваль для юных художников - возможность заявить о себе.
Профессиональное жюри во время работы выставки отберёт лучшие работы. Кроме заслуженных наград победители получат возможность дальнейшего творческого развития. Для простого зрителя выбор непростой, каждый рисунок хорош по-своему.
11 летняя София Гриневич изобразила фигуристов, художница рисует всего год, но подходит к делу по-взрослому, старается не упустить ни одной детали.
Музыкальным оформлением вечера стал концерт органной музыки. На творческой встрече Валерия Шмата звучали произведения на 10 языках. В дополнение к композициям небольшой ликбез по истории музыки и знакомство с уникальными произведениями.
«Вытоки» - особенный фестиваль, объединяет людей разного возраста и увлечений. В этом году программа символично приурочена к Году народного единства и 30-летию Национального олимпийского комитета. Уже завтра для участников – молодёжно-образовательная программа. А в субботу – региональный олимпийский день.
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Спорт, знакомство с культурой и поиск юных талантов. Кобрин принял эстафету масштабного фестиваля «Вытокі. Крок да Алімпу». Совместный проект Национального...
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