«Вытокі. Крок да Алімпу»: в Кобрине прошел первый день масштабного фестиваля

Источник материала: ОНТ

Спорт, знакомство с культурой и поиск юных талантов. Кобрин принял эстафету масштабного фестиваля «Вытокі. Крок да Алімпу». Совместный проект Национального олимпийского комитета и Федерации профсоюзов Беларуси растянулся на три дня. Гостей фестиваля ждут спортивные, образовательные и культурные события. О том, как прошёл первый день.





Познакомиться с историей малой родины и рассказать её гостям. Такая возможность появилась у жителей Кобрина. Город великого полководца Александра Суворова принимает фестивальную эстафету историко-культурной программы. И открывается она в музее, который носит имя военного деятеля. А расположилась культурная локация в самом сердце города.

Елена Бабенко, директор Кобринского военно-исторического музея имени Суворова: «Бывший усадебный дом Суворова входит в государственный список историко-культурных ценностей Беларуси. Это то здание, с которого начинался наш музей в 1946 году, в этом году музей празднует 75-летний юбилей».

Где, как не в музее говорить о вытоках. Летопись Кобрина - это более чем семь столетий, наполненных самыми разными событиями. И военное прошлое, и культурное наследие региона. Своей историей здесь гордятся.

Татьяна Брухан, участница фестиваля: «Кобрин – это всё-таки маленький еврейский городок, это те умные, богатые люди, которые умели жить и у которых можно было поучиться многому».

Ещё одно место притяжения первого фестивального дня. Кобринский дом культуры. Выставки «Кола часу» детского рисунка собрали почитателей изобразительного искусства. Рядом с работами именитых мастеров – холсты начинающих художников. Две экспозиции, более полусотни уникальных работ.

Особое внимание - детскому творчеству, это творения мальчиков и девочек Брестской области. Фестиваль для юных художников - возможность заявить о себе.

Профессиональное жюри во время работы выставки отберёт лучшие работы. Кроме заслуженных наград победители получат возможность дальнейшего творческого развития. Для простого зрителя выбор непростой, каждый рисунок хорош по-своему.

11 летняя София Гриневич изобразила фигуристов, художница рисует всего год, но подходит к делу по-взрослому, старается не упустить ни одной детали.

Музыкальным оформлением вечера стал концерт органной музыки. На творческой встрече Валерия Шмата звучали произведения на 10 языках. В дополнение к композициям небольшой ликбез по истории музыки и знакомство с уникальными произведениями.

«Вытоки» - особенный фестиваль, объединяет людей разного возраста и увлечений. В этом году программа символично приурочена к Году народного единства и 30-летию Национального олимпийского комитета. Уже завтра для участников – молодёжно-образовательная программа. А в субботу – региональный олимпийский день.

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