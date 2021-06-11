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Благотворительная акция «Дай пять добру»: аппарат ИВЛ передан Дому ребенка в Минске
Источник материала: ОНТ
«Дай пять добру»! Продолжается благотворительная акция Белорусского фонда мира, спонсоров и неравнодушных белорусов. Сегодня аппарат искусственной вентиляции лёгких передан еще одному Дому ребенка – на этот раз минскому.
Это уникальное столичное учреждение оказывает паллиативную помощь в стационаре и на выездах. Специалисты работают с тяжелобольными детьми, которым нужна постоянная медицинская помощь и уход. Среди подопечных, а их 270, и малыши, которые остались без попечения родителей.
Акция Фонда мира идёт несколько лет, и её организаторы не собираются останавливаться. Только в этом году закупили девять аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Оборудование уже передали в Дома малютки в трёх областях страны.
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«Дай пять добру»! Продолжается благотворительная акция Белорусского фонда мира, спонсоров и неравнодушных белорусов. Сегодня аппарат искусственной вентиляции...
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