Благотворительная акция «Дай пять добру»: аппарат ИВЛ передан Дому ребенка в Минске

Источник материала: ОНТ

«Дай пять добру»! Продолжается благотворительная акция Белорусского фонда мира, спонсоров и неравнодушных белорусов. Сегодня аппарат искусственной вентиляции лёгких передан еще одному Дому ребенка – на этот раз минскому.





Это уникальное столичное учреждение оказывает паллиативную помощь в стационаре и на выездах. Специалисты работают с тяжелобольными детьми, которым нужна постоянная медицинская помощь и уход. Среди подопечных, а их 270, и малыши, которые остались без попечения родителей.

Светлана Тулупова, главный врач Дома ребенка № 1 г. Минска: «Эта вещь, конечно, необходима. Потому что любой аппарат ИВЛ – это чья-то жизнь. Благодаря этому аппарату, возможно, даже сегодня мы уже чью-то жизнь сможем спасти. Это оборудование дорогостоящее, пользуются им дети ежедневно. Если аппарата не будет, значит, ребенок может погибнуть. Таких детей в данный момент в Доме ребенка находится 14 человек, которые круглосуточно находятся на аппаратах ИВЛ».

Акция Фонда мира идёт несколько лет, и её организаторы не собираются останавливаться. Только в этом году закупили девять аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Оборудование уже передали в Дома малютки в трёх областях страны.

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