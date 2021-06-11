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Благотворительная акция «Дай пять добру»: аппарат ИВЛ передан Дому ребенка в Минске

11.06.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Благотворительная акция «Дай пять добру»: аппарат ИВЛ передан Дому ребенка в Минске

«Дай пять добру»! Продолжается благотворительная акция Белорусского фонда мира, спонсоров и неравнодушных белорусов. Сегодня аппарат искусственной вентиляции лёгких передан еще одному Дому ребенка – на этот раз минскому.


Это уникальное столичное учреждение оказывает паллиативную помощь в стационаре и на выездах. Специалисты работают с тяжелобольными детьми, которым нужна постоянная медицинская помощь и уход. Среди подопечных, а их 270, и малыши, которые остались без попечения родителей.

Светлана Тулупова, главный врач Дома ребенка № 1 г. Минска«Эта вещь, конечно, необходима. Потому что любой аппарат ИВЛ – это чья-то жизнь. Благодаря этому аппарату, возможно, даже сегодня мы уже чью-то жизнь сможем спасти. Это оборудование дорогостоящее, пользуются им дети ежедневно. Если аппарата не будет, значит, ребенок может погибнуть. Таких детей в данный момент в Доме ребенка находится 14 человек, которые круглосуточно находятся на аппаратах ИВЛ». 

Акция Фонда мира идёт несколько лет, и её организаторы не собираются останавливаться. Только в этом году закупили девять аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Оборудование уже передали в Дома малютки в трёх областях страны. 

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Теги: Минск
 
 
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«Дай пять добру»! Продолжается благотворительная акция Белорусского фонда мира, спонсоров и неравнодушных белорусов. Сегодня аппарат искусственной вентиляции...
 
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