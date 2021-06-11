Выпускные вечера прошли в Беларуси: бывшие ученики, родители и учителя поделились впечатлениями и планами на будущее

Источник материала: ОНТ

Праздник юности и надежд! Сегодня по всей стране проходят выпускные вечера – их программа скромнее обычного – из-за ограничений, связанных с пандемией, – но от этого не менее трогательная. Аттестаты и медали в торжественной обстановке получили более 50 тыс. выпускников. Впереди много планов и амбиций, но всё позже, а сегодня – день юности, который останется одним из самых красивых воспоминаний.





Последние штрихи вечернего макияжа – и образ готов. О таких выпускницах, как Дарья, говорят – природа вознаградила щедро и красотой, и умом, и характером. 11 лет пролетели, как миг, и сколько было важного...

Дарья Крачко, выпускница: «Я здесь в начальной школе была очень активным ребёнком, любила делать хорошо уроки. Не хочется прощаться со школой, здесь и первая любовь была, первые друзья, и ошибки, и награды».

Всех дипломов не сосчитать – победы на олимпиадах, конкурсах красоты, в спорте. Но самая желанная награда выпускника – маленькая, да дорогая – золотая медаль. Всё благодаря усердию и таланту, есть в этом и заслуга родных.

Елена Крачко: «В основном литература и языки, то, что она любит, она вообще все с удовольствием делает. Трудоголик, может встать в пять утра, сидеть до часа ночи».

Сегодня бывшие ученики сменили деловую форму на вечерние наряды. Летящая походка, улыбки, последние шаги к награде самые волнительные – на золотую медаль ребята работали буквально каждый день все 11 лет.

Катерина Бандоровская, выпускница: «Не верится, за год мы очень устали, хочется все закончить побыстрее, но я буду очень скучать».

Анжелика Перепелицина: «Мама мечтает, чтобы ребенок поступил, это главное, она достойна этого».

Несмотря на все сложности учёбы, в том числе дистанционное обучение, для Брестчины год получился богатым на «ценные» награды: в области 700 медалистов. Отличники учёбы – зачастую они же победители олимпиад и престижных конкурсов.

Татьяна Савич, начальник управления по образованию администрации Ленинского района г. Бреста: «Они не просто выдержали все, они показали высочайший результат. Я всегда говорю, это высочайший пилотаж, в системе общего и среднего образования. Гордитесь вашими детьми, потому что они не только гордость Ленинского района, нашей страны, наши медалисты заявят о себе в будущем».

Форма одежды – парадная. Торжественный марш, прощание со знаменем. Выпускной на Центральной площади – так кадеты Полоцка прощаются с учёбой ещё с 1835 года. С собой у каждого горсть монет – на счастье и блестящее будущее.

В строю более 200 человек. Для 64-х – это последнее построение. Они уже получили аттестаты. Такой выпускной – торжественный, почётный, с особыми традициями – запомнится и родным, они сегодня гости праздника.

Военная выправка, дисциплина – особый уклад жизни, то, зачем приезжают сюда учиться. Из Верхнедвинска, Слонима, Витебска. У каждого своя дорога к службе. Артём, например, решил связать свою судьбу с армией, и первый рубеж взят и пройден.

Более 90% выпускников кадетского училища поступают в вузы и, как правило, выбирают военные специальности.

И так по всей стране – от маленьких до далёких посёлков, районов до крупных городов и столицы. В такой день волнуются все – юноши и девушки, в свой единственный школьный выпускной, и учителя, для которых каждый выпуск – особенный.

Вчера школьники, сегодня – выпускники, завтра абитуриенты. И одновременно, пожалуй, самые счастливые люди, у которых аттестат в кармане и вся жизнь впереди.

Совсем скоро им предстоит сделать первый взрослый выбор – определиться с профессией, кем быть и куда поступать. Тестирования, а по сути, вступительные экзамены, начнутся 16 июня. А пока последние мгновения детства – выпускной вечер и первый взрослый рассвет.

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