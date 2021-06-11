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Выпускные вечера прошли в Беларуси: бывшие ученики, родители и учителя поделились впечатлениями и планами на будущее
Источник материала: ОНТ
Праздник юности и надежд! Сегодня по всей стране проходят выпускные вечера – их программа скромнее обычного – из-за ограничений, связанных с пандемией, – но от этого не менее трогательная. Аттестаты и медали в торжественной обстановке получили более 50 тыс. выпускников. Впереди много планов и амбиций, но всё позже, а сегодня – день юности, который останется одним из самых красивых воспоминаний.
Последние штрихи вечернего макияжа – и образ готов. О таких выпускницах, как Дарья, говорят – природа вознаградила щедро и красотой, и умом, и характером. 11 лет пролетели, как миг, и сколько было важного...
Всех дипломов не сосчитать – победы на олимпиадах, конкурсах красоты, в спорте. Но самая желанная награда выпускника – маленькая, да дорогая – золотая медаль. Всё благодаря усердию и таланту, есть в этом и заслуга родных.
Сегодня бывшие ученики сменили деловую форму на вечерние наряды. Летящая походка, улыбки, последние шаги к награде самые волнительные – на золотую медаль ребята работали буквально каждый день все 11 лет.
Несмотря на все сложности учёбы, в том числе дистанционное обучение, для Брестчины год получился богатым на «ценные» награды: в области 700 медалистов. Отличники учёбы – зачастую они же победители олимпиад и престижных конкурсов.
Форма одежды – парадная. Торжественный марш, прощание со знаменем. Выпускной на Центральной площади – так кадеты Полоцка прощаются с учёбой ещё с 1835 года. С собой у каждого горсть монет – на счастье и блестящее будущее.
В строю более 200 человек. Для 64-х – это последнее построение. Они уже получили аттестаты. Такой выпускной – торжественный, почётный, с особыми традициями – запомнится и родным, они сегодня гости праздника.
Военная выправка, дисциплина – особый уклад жизни, то, зачем приезжают сюда учиться. Из Верхнедвинска, Слонима, Витебска. У каждого своя дорога к службе. Артём, например, решил связать свою судьбу с армией, и первый рубеж взят и пройден.
Более 90% выпускников кадетского училища поступают в вузы и, как правило, выбирают военные специальности.
И так по всей стране – от маленьких до далёких посёлков, районов до крупных городов и столицы. В такой день волнуются все – юноши и девушки, в свой единственный школьный выпускной, и учителя, для которых каждый выпуск – особенный.
Вчера школьники, сегодня – выпускники, завтра абитуриенты. И одновременно, пожалуй, самые счастливые люди, у которых аттестат в кармане и вся жизнь впереди.
Совсем скоро им предстоит сделать первый взрослый выбор – определиться с профессией, кем быть и куда поступать. Тестирования, а по сути, вступительные экзамены, начнутся 16 июня. А пока последние мгновения детства – выпускной вечер и первый взрослый рассвет.
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Выпускные вечера прошли в Беларуси: бывшие ученики, родители и учителя поделились впечатлениями и планами на будущее
Праздник юности и надежд! Сегодня по всей стране проходят выпускные вечера – их программа скромнее обычного – из-за ограничений, связанных с пандемией, – но от...
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