Позирующая собака-модель попала на видео и восхитила Сеть

Источник материала: ОНТ

Умная собака, позирующая для фотографа, попала на видео. Ролик набрал более шесть млн просмотров в Tik-Tok.

Видео поделилась девушка Анна, хозяйка умного пса бордер-колли по кличке Милан. Ее профиль посвящен дрессировке собак.

На кадрах Милан безукоризненно выполняет команды фотографа: становится на две лапы, замирает и подходит ближе на шаг.

Комментаторов восхитила сообразительность собаки. Ролик набрал более миллиона лайков. Пользователи также оставили тысячи комментариев: «Может, в следующем году в школу отправите?», «Суперсобака», «Вы настоящий дрессировщик», «Это точно собака?».

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram