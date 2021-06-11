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Позирующая собака-модель попала на видео и восхитила Сеть
Источник материала: ОНТ
Умная собака, позирующая для фотографа, попала на видео. Ролик набрал более шесть млн просмотров в Tik-Tok.
Видео поделилась девушка Анна, хозяйка умного пса бордер-колли по кличке Милан. Ее профиль посвящен дрессировке собак.
На кадрах Милан безукоризненно выполняет команды фотографа: становится на две лапы, замирает и подходит ближе на шаг.
Комментаторов восхитила сообразительность собаки. Ролик набрал более миллиона лайков. Пользователи также оставили тысячи комментариев: «Может, в следующем году в школу отправите?», «Суперсобака», «Вы настоящий дрессировщик», «Это точно собака?».
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Умная собака, позирующая для фотографа, попала на видео. Ролик набрал более шесть млн просмотров в Tik-Tok. Видео поделилась девушка Анна, хозяйка умного пса...
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