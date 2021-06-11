Источник материала: ОНТ

Добросовестное отношение к делу как залог качества продукции. Наравне с хорошим оборудованием. Высоко оценил человеческий капитал в производстве вице-спикер Совета Республики.





Анатолий Исаченко посетил Гродненское производственное кожевенное объединение – уже третье после аналогичных в Бобруйске и Минске. Нынешним посещением доволен. Завод – старейший в отрасли, работает более века. Недавно здесь обновили оборудование и очистные системы, тем самым сохранили предприятие и нарастили продажи. Коллектив в 200 человек, продукция – в том числе материалы для ремней, сумок, обуви, книг. Перерабатывают до 260 тонн сырья в месяц. Больше половины идет на экспорт. Берут соотношением цены и качества, хотя удерживаться на рынке сегодня сложно.

Дмитрий Саванец, генеральный директор Гродненского производственного кожевенного объединения: «За последние пять лет есть аналитика международных агентств, которые занимаются кожевенным рынком, потребление кожевенного товара в мире сократилось на 40%. Этому способствуют и зеленые так называемые технологии, и молодежные тренды, и прочие факторы. Опять же рынок перенасыщен, перегрет, все хотят некого эксклюзива, всем надоело носить обычные черные, коричневые вещи, поэтому мы должны и соответствовать».

Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального Собрания Беларуси: «В целом, посещая кожевенные предприятия, хочется понять некоторые вопросы – почему идет пробуксовка, почему не все сырье перерабатывается у нас и не доводится до финишной прямой, где обувщики могли бы брать готовую кожу, производить продукцию. Ведь в любом случае мы можем сколько угодно говорить о качестве продукции, но конечным потребителем является наш покупатель. И если он приходит в магазин и покупает обувь, значит, все сработали хорошо».

Развитие стратегической отрасли останется под пристальным вниманием государства. Прийти к замкнутому циклу производства вместо полуфабриката, развивать технологии, продвигать продукт – основные задачи на перспективу.

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