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Анатолий Исаченко посетил Гродненское производственное кожевенное объединение
Источник материала: ОНТ
Добросовестное отношение к делу как залог качества продукции. Наравне с хорошим оборудованием. Высоко оценил человеческий капитал в производстве вице-спикер Совета Республики.
Анатолий Исаченко посетил Гродненское производственное кожевенное объединение – уже третье после аналогичных в Бобруйске и Минске. Нынешним посещением доволен. Завод – старейший в отрасли, работает более века. Недавно здесь обновили оборудование и очистные системы, тем самым сохранили предприятие и нарастили продажи. Коллектив в 200 человек, продукция – в том числе материалы для ремней, сумок, обуви, книг. Перерабатывают до 260 тонн сырья в месяц. Больше половины идет на экспорт. Берут соотношением цены и качества, хотя удерживаться на рынке сегодня сложно.
Развитие стратегической отрасли останется под пристальным вниманием государства. Прийти к замкнутому циклу производства вместо полуфабриката, развивать технологии, продвигать продукт – основные задачи на перспективу.
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Добросовестное отношение к делу как залог качества продукции. Наравне с хорошим оборудованием. Высоко оценил человеческий капитал в производстве вице-спикер...
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