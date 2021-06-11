Социальная ориентированность республиканского бюджета сохраняется: проект двух законов по выполнению главного финансового документа Беларуси обсудили депутаты

Источник материала: ОНТ

Социальная ориентированность республиканского бюджета сохраняется. На образование, здравоохранение, спорт и культуру в прошлом году направлено почти 18 млрд руб.





Проект сразу двух законов по выполнению главного финансового документа страны сегодня обсудили депутаты. Республиканский бюджет в 2020 году составил почти 33,5 млрд рублей, а формировался с учетом тех условий и приоритетов, в которых работает экономика Беларуси. При этом свои коррективы в определенной степени внесла пандемия.

Расходы бюджета увеличились в том числе, чтобы не перекладывать на население негативные мировые тенденции. К примеру, возросло финансирование здравоохранения. Особенное внимание и тем, кто из бюджета получает зарплату.

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