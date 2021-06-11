|
Илон Маск планирует обеспечить самолеты быстрым Wi-Fi
Источник материала: ОНТ
Предприниматель и бизнес-магнат Илон Маск анонсировал появление быстрого доступа Wi-Fi в самолетах. Об этом
Проект Starlink компании SpaceX уже провел несколько испытаний скоростного интернета на воздушных судах.
Компания планирует изменить конструкцию антенн и спутников, чтобы использовать их для авиационной связи.
Ранее вице-президент SpaceX Патрисия Купер сообщила, что SpaceX запустит более четырех тысяч спутников для раздачи высокоскоростного интернета до 2024 года.
Фото: Pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предприниматель и бизнес-магнат Илон Маск анонсировал появление быстрого доступа Wi-Fi в самолетах. Об этом сообщает The Verge. Проект Starlink компании SpaceX уже провел...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)