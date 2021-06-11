Илон Маск планирует обеспечить самолеты быстрым Wi-Fi

Источник материала: ОНТ

Предприниматель и бизнес-магнат Илон Маск анонсировал появление быстрого доступа Wi-Fi в самолетах. Об этом сообщает The Verge.

Проект Starlink компании SpaceX уже провел несколько испытаний скоростного интернета на воздушных судах.

Компания планирует изменить конструкцию антенн и спутников, чтобы использовать их для авиационной связи.

Ранее вице-президент SpaceX Патрисия Купер сообщила, что SpaceX запустит более четырех тысяч спутников для раздачи высокоскоростного интернета до 2024 года.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram