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Вещание телеканала «Беларусь 24» запретили в Украине

11.06.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вещание телеканала «Беларусь 24» запретили в Украине

Пример «свободы слова по-украински». В этой стране запретили вещание белорусского государственного телеканала «Беларусь 24».


Такое решение сегодня принял Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины. Причина – якобы в эфире появлялись лица, «несущие угрозу для безопасности страны». Также в этом году сначала в эфире, а затем в интернете президент Зеленский без суда и следствия и с одобрения официального Вашингтона закрыл сразу три украинских телеканала. И вот сейчас очередное доказательство двойных стандартов. В своей стране альтернативному мнению звучать не дают, зато Киев охотно даёт наставления своим ближайшим соседям.

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Пример «свободы слова по-украински». В этой стране запретили вещание белорусского государственного телеканала «Беларусь 24». Такое решение сегодня принял...
 
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