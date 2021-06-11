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Вещание телеканала «Беларусь 24» запретили в Украине
Источник материала: ОНТ
Пример «свободы слова по-украински». В этой стране запретили вещание белорусского государственного телеканала «Беларусь 24».
Такое решение сегодня принял Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины. Причина – якобы в эфире появлялись лица, «несущие угрозу для безопасности страны». Также в этом году сначала в эфире, а затем в интернете президент Зеленский без суда и следствия и с одобрения официального Вашингтона закрыл сразу три украинских телеканала. И вот сейчас очередное доказательство двойных стандартов. В своей стране альтернативному мнению звучать не дают, зато Киев охотно даёт наставления своим ближайшим соседям.
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Пример «свободы слова по-украински». В этой стране запретили вещание белорусского государственного телеканала «Беларусь 24». Такое решение сегодня принял...
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