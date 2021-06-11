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«Может пострадать зарплата людей». Белорусы рассказали, что думают о санкциях Запада против нашей страны

11.06.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Может пострадать зарплата людей». Белорусы рассказали, что думают о санкциях Запада против нашей страны

Те, кто призывают к санкциям в отношении белорусских предприятий, выступают против своего же народа. Такого мнения придерживается подавляющее большинство белорусов. Они понимают, что их благосостояние напрямую зависит от работы экономики. И что беглые оппозиционеры в угоду своих и чужих политических амбиций сейчас фактически пытаются уничтожить страну. 


«Из-за экономических санкций может пострадать зарплата людей и, естественно, экономическая составляющая семьи любой, а это дети, это взрослые, это пенсионеры наши, те слои населения, которые наиболее могут больше пострадать при применении этих санкций».

«Когда мы приезжаем в другую страну, нас все там любят, говорят – белорусы, мы вас любим, вы такие хорошие, молодцы, миролюбивые люди, люди добрые. И сейчас в мире вот так вот, какие-то санкции».

«Конечно, это плохо, вообще любое ограничение к чему приводит? Часть населения начинают терять в правах, в возможностях».

«Мне главное, чтобы была стабильная работа и заработок, потому что надо растить ребёнка и кормить семью, а все эти санкции… Я считаю, что есть люди, которые за это отвечают и которые, в принципе, этим руководствуются».

«Я думаю, что они ударят по всем, в первую очередь, по социальным каким-то людям, профессиям». 

«По нам, пенсионерам, рабочим, по многодетным семьям, по всем!» 

«Я против того, что ухудшит экономическую обстановку. Наоборот, надо делать так, чтобы мы как-то восстанавливались, потому что сейчас в данное время и так очень сложно жить».

«Это, конечно же, плохо. Как это может быть хорошо? Это ж лишают зарплат. Нам это принесет, наверное, негатив. Санкции – это по определению негатив».  

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Те, кто призывают к санкциям в отношении белорусских предприятий, выступают против своего же народа. Такого мнения придерживается подавляющее большинство...
 
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