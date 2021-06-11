|
Ученые нашли новый способ сохранять работоспособность! И это не кофеин
Источник материала: ОНТ
Американские ученые разработали портативное устройство, которое с помощью электрического тока воздействует на блуждающий нерв через кожу шеи, тем самым позволяя дольше сохранять бодрость организму. Описание
Такое устройство, в первую очередь, предназначено для работников с ненормированным графиком – врачи, водители, летчики. При этом ошибки, допускаемые в следствие недосыпа, несут большую опасность для жизни многих людей. Поэтому ученые находятся в постоянном поиске новых способов борьбы с усталостью. Один из последних – неинвазивная электрическая нейромодуляция.
Устройство с помощью тока воздействует на блуждающий нерв, который отвечает за передачу сигналов между мозгом, пищеварительной системой, а также отвечает за настроение. Ранее проводимые исследования показали, что стимуляция данного нерва улучшает память и обучаемость.
Ученые проверяли свою теорию на группе добровольцев из 40 военнослужащих ВВС США, которые не спали в течение 34 часов. Одной из групп позволили через 12 часов воспользоваться электростимуляцией, а остальным дали прибор-плацебо, имитирующий подачу сигналов.
Согласно результатом, первая группа легче справилась с задачами на фокусировку и продемонстрировала лучшую способность выполнять несколько задач одновременно. Также военнослужащие из первой группы сообщили о меньшей утомляемости и большей энергии, чем те, кто получал плацебо-импульсы.
По мнению авторов, способ стимуляции блуждающего нерва – это простой и безопасный способ уменьшения негативных последствий недосыпа с меньшим количеством побочных эффектов, чем кофеин или таблетки.
Фото: Lindsey McIntire
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американские ученые разработали портативное устройство, которое с помощью электрического тока воздействует на блуждающий нерв через кожу шеи, тем самым позволяя...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)