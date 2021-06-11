Ученые нашли новый способ сохранять работоспособность! И это не кофеин

Источник материала: ОНТ

Американские ученые разработали портативное устройство, которое с помощью электрического тока воздействует на блуждающий нерв через кожу шеи, тем самым позволяя дольше сохранять бодрость организму. Описание опубликовали в журнале Communications Biology.

Такое устройство, в первую очередь, предназначено для работников с ненормированным графиком – врачи, водители, летчики. При этом ошибки, допускаемые в следствие недосыпа, несут большую опасность для жизни многих людей. Поэтому ученые находятся в постоянном поиске новых способов борьбы с усталостью. Один из последних – неинвазивная электрическая нейромодуляция.

Устройство с помощью тока воздействует на блуждающий нерв, который отвечает за передачу сигналов между мозгом, пищеварительной системой, а также отвечает за настроение. Ранее проводимые исследования показали, что стимуляция данного нерва улучшает память и обучаемость.

Ученые проверяли свою теорию на группе добровольцев из 40 военнослужащих ВВС США, которые не спали в течение 34 часов. Одной из групп позволили через 12 часов воспользоваться электростимуляцией, а остальным дали прибор-плацебо, имитирующий подачу сигналов.

Согласно результатом, первая группа легче справилась с задачами на фокусировку и продемонстрировала лучшую способность выполнять несколько задач одновременно. Также военнослужащие из первой группы сообщили о меньшей утомляемости и большей энергии, чем те, кто получал плацебо-импульсы.

По мнению авторов, способ стимуляции блуждающего нерва – это простой и безопасный способ уменьшения негативных последствий недосыпа с меньшим количеством побочных эффектов, чем кофеин или таблетки.

Фото: Lindsey McIntire

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