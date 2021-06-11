Народной артистке Беларуси Наталье Рудневой – 70 лет! Спецпоказ «Царской невесты» в Большом театре прошел в честь юбилея

Источник материала: ОНТ

Лишь в этот вечер «Царская невеста» на сцене Большого и в театральном зале. Оттуда слушает оперу Наталья Руднева. Специальный показ – в честь юбилея одной из самых «звонких» меццо-сопрано. Народной артистке Беларуси – 70! Даже став легендой, она не молчит. Преподаёт в Академии музыки.





«Снаряжай скорей, матушка, родимая...»

С этой песней Любаши окончила Белорусскую консерваторию. С ней же на устах – в труппу главного театра страны, на главные партии. Сольную карьеру – без падений – Руднева завершила 10 лет назад. Однако жизнь по-прежнему расписана «по нотам».

Наталья Руднева, народная артистка Беларуси: «Всё время на высоких каблуках. И, естественно, надо за собой следить. Я продолжаю работать, должна быть в форме. Не приходить сюда и кряхтеть, что у меня всё болит. Практически ничего не изменилось. Спать я всё равно раньше 12 не ложусь. Единственное, пою только на уроках. Для маленькой такой компании».

У доцента Рудневой занимаются и меццо, и сопрано. Быстро переключается. Она ведь участвовала в Олимпийских играх 92 года в Барселоне – в культурной программе, вместе с Кабалье. Объехала с гастролями полмира. Репертуар звезды безграничен. Любит романсы.

Белорусскую меццо-сопрано на Западе называли «вокальной машиной». Это был комплимент способной на всё! Руднева могла исполнять две партии, разные по характеру, в одной и той же опере одновременно. Дирижёры говорили, что на сцене не просто оперная дива, а поющая актриса.

Подмостки Большого. Декорации к «Царской невесте» Римского-Корсакова. Сегодня из-за кулис – выход Рудневой. Судьба «спела на бис»! Уроженка Самары хотела быть хористкой – дочь осуществила мечту примы театра. Внешне очень похожи.

Елена Руднева, артистка хора Большого театра Беларуси: «Ей тоже, наверное, волнительно будет смотреть как зрителю из зала, а не находиться на сцене. Поэтому сделаем всё, чтобы ей понравилось. После того, как ушла из театра, не так часто бывает».

В этот вечер у Рудневой самое почётное место в партере Большого. Поклонники целуют ручки. После третьего звонка великую артистку ждал роскошный букет цветов за загадочную Маддалену, царственную Амнерис, роковую Кармен, трагическую Любашу.

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