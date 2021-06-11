В странах ЕС смягчают карантинные меры из-за COVID-19, но европейцы скептически относятся к послаблениям

Источник материала: ОНТ

В Индии зафиксировали очередной антирекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки – больше 6000 человек. А число жертв пандемии в мире приближается к четырём миллионам. Тем временем Европа смягчает карантинные ограничения. Однако сами европейцы большого восторга по этому поводу уже не испытывают. И скептически относятся как к самому факту послаблений, так и к тем мерам поддержки, которые были обещаны, но европейцы так и не дождались их в полном объеме.





«Это хорошо, это здорово, это фантастика. Мы уже почти забыли, что такое пойти в кино».

Вот такие маленькие радости. 8 месяцев кинотеатры в Бельгии были полностью закрыты. Владельцы несли небывалые убытки, любители кино забыли, что такое мировая премьера или обычный поход в кино с друзьями.

«Я купила билеты в 8:00. Я сегодня не работаю и решила, что приеду на самый первый сеанс. Я рада, что вновь появляется возможность насладиться фильмом в компании, а во-вторых, очень важно поддержать кинотеатры».

Пока это не спасение, говорит управляющий кинотеатра, но свет в конце тоннеля теперь может появиться.

Тьери Штайнбрехер, управляющий кинотеатром (Бельгия): «Шаг за шагом, мы будем увеличивать наполняемость. Пока это примерно 25%. Мы можем рассаживать людей через ряд и оставлять по два пустых кресла между зрителями. Это, конечно, мало, но уже хоть что-то. Надеюсь, что с июля нам разрешат заполнять залы хотя бы наполовину».

Маленькую победу празднуют рестораны и кафе. Теперь им можно принимать гостей не только на террасах, но и внутри помещений. Пока без больших компаний, за столиком – не больше четырех человек.

Сирил Журден, совладелец ресторана (Бельгия): «Я надеюсь, что мы избежим очередного всплеска заболеваний и прошлогодней ситуации».

Конечно, восстанавливать поставленную буквально на колени сферу услуг бизнесменам придется не один месяц и даже год. По разным данным, до 30% европейских заведений оказались на грани разорения – кто-то так и не получил обещанную помощь, не смог оплачивать аренду и текущие счета, кто-то распустил команду и не сумел продержаться до начала снятия ограничений, но главное – пока так и не открыты границы для туризма. Основные маршруты пустуют. Столы сервированы, а гостей все нет. Значит, нет и денег.

«Да, людей очень мало. Может быть, туристы появятся через месяц или два. Может быть, вакцинация решит этот вопрос?»

Вакцинация хоть и ускорилась, но пока идет не теми темпами, которые ожидали вирусологи. Еврочиновники возлагают надежды на так называемый механизм мягкого принуждения – цифровой ковидный сертификат. В этот документ будет загружаться информация о наличии прививки, антител либо свежем ПЦР-тесте. Лишь при наличии одного из требований человек сможет спокойно пересекать границу или без ограничений входить в торговый центр. К примеру, в Германии без отрицательного теста до сих пор нельзя попасть в магазин, чтобы купить одежду или бытовую технику. Дебаты в Европарламенте на эту тему не стихают до сих пор.

Йерун Ленарс, депутат Европейского парламента (Нидерланды): «За последние недели я получил несколько писем от полностью вакцинированных голландских граждан, которых задержали на границе с Германией, потому что Германия не принимает сертификаты на голландском языке. Это показатель того, что может произойти этим летом в Евросоюзе. 27 национальных систем, разных языковых требований, разных технологий».

После горячих споров проект ковидного цифрового сертификата был принят на сессии Европарламента в Страсбурге, правда, в полупустом зале. Депутаты и сами пока заложники ковидных ограничений, по возвращении в Брюссель или к себе в страну обязаны сдавать тесты или даже отсиживать карантин. Сертификат с прививкой или наличием антител, конечно, избавит от подобных неудобств, но всех проблем всё же не решит. Каждая европейская страна по-прежнему имеет право в любой момент закрыть свои границы, если ситуация с вирусом станет хуже. Глава европейского отделения ВОЗ призывает не расслабляться.

Ханс Клюге, глава Европейского бюро ВОЗ: «Несмотря на то, что многие страны в нашем регионе достигли прогресса в борьбе с ковидом, это вовсе не означает, что опасность миновала. Как раз в тот момент, когда люди собираются на совместные мероприятия, спортивные или культурные акции, растет риск заражений. На прошлой неделе мы зарегистрировали в нашем регионе 368 тыс. заражений. Это в разы меньше, чем в пиковое время, но все еще очень много».

О том, насколько жители ЕС устали от ограничений, европейские медиа сейчас наперебой рассказывают, приводя в пример вот этот разлетевшийся по информресурсам случай. Эммануэль Макрон во время попытки пообщаться с людьми, пострадавшими от пандемии, получает пощечину от простого француза. Президент Франции призвал не обращать внимание на этот инцидент. Но, случайно или нет, буквально на следующий день и во Франции и в других европейских странах стали смягчать меры. В Бельгии, к примеру, с сегодняшнего дня можно не носить маски на улице. Для многих европейцев именно эта новость стала более радостной, чем возможность пойти в кино или ресторан.

«Пришло время вернуться к нормальной жизни. Эти ограничения никому не помогают, я уверен, что психологическое здоровье важнее».

Больше года, примерно 14 месяцев, маска была настоящим символом ограничений. Обязательство надевать её везде так плотно вошло в жизнь дисциплинированных европейцев, что многие забывали снимать её даже у себя дома. Собственно, и сегодня, когда на улице ее можно уже не носить, большинство всё ещё в масках. Привычка.

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