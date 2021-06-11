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В странах ЕС смягчают карантинные меры из-за COVID-19, но европейцы скептически относятся к послаблениям
Источник материала: ОНТ
В Индии зафиксировали очередной антирекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки – больше 6000 человек. А число жертв пандемии в мире приближается к четырём миллионам. Тем временем Европа смягчает карантинные ограничения. Однако сами европейцы большого восторга по этому поводу уже не испытывают. И скептически относятся как к самому факту послаблений, так и к тем мерам поддержки, которые были обещаны, но европейцы так и не дождались их в полном объеме.
Вот такие маленькие радости. 8 месяцев кинотеатры в Бельгии были полностью закрыты. Владельцы несли небывалые убытки, любители кино забыли, что такое мировая премьера или обычный поход в кино с друзьями.
Пока это не спасение, говорит управляющий кинотеатра, но свет в конце тоннеля теперь может появиться.
Маленькую победу празднуют рестораны и кафе. Теперь им можно принимать гостей не только на террасах, но и внутри помещений. Пока без больших компаний, за столиком – не больше четырех человек.
Конечно, восстанавливать поставленную буквально на колени сферу услуг бизнесменам придется не один месяц и даже год. По разным данным, до 30% европейских заведений оказались на грани разорения – кто-то так и не получил обещанную помощь, не смог оплачивать аренду и текущие счета, кто-то распустил команду и не сумел продержаться до начала снятия ограничений, но главное – пока так и не открыты границы для туризма. Основные маршруты пустуют. Столы сервированы, а гостей все нет. Значит, нет и денег.
Вакцинация хоть и ускорилась, но пока идет не теми темпами, которые ожидали вирусологи. Еврочиновники возлагают надежды на так называемый механизм мягкого принуждения – цифровой ковидный сертификат. В этот документ будет загружаться информация о наличии прививки, антител либо свежем ПЦР-тесте. Лишь при наличии одного из требований человек сможет спокойно пересекать границу или без ограничений входить в торговый центр. К примеру, в Германии без отрицательного теста до сих пор нельзя попасть в магазин, чтобы купить одежду или бытовую технику. Дебаты в Европарламенте на эту тему не стихают до сих пор.
После горячих споров проект ковидного цифрового сертификата был принят на сессии Европарламента в Страсбурге, правда, в полупустом зале. Депутаты и сами пока заложники ковидных ограничений, по возвращении в Брюссель или к себе в страну обязаны сдавать тесты или даже отсиживать карантин. Сертификат с прививкой или наличием антител, конечно, избавит от подобных неудобств, но всех проблем всё же не решит. Каждая европейская страна по-прежнему имеет право в любой момент закрыть свои границы, если ситуация с вирусом станет хуже. Глава европейского отделения ВОЗ призывает не расслабляться.
О том, насколько жители ЕС устали от ограничений, европейские медиа сейчас наперебой рассказывают, приводя в пример вот этот разлетевшийся по информресурсам случай. Эммануэль Макрон во время попытки пообщаться с людьми, пострадавшими от пандемии, получает пощечину от простого француза. Президент Франции призвал не обращать внимание на этот инцидент. Но, случайно или нет, буквально на следующий день и во Франции и в других европейских странах стали смягчать меры. В Бельгии, к примеру, с сегодняшнего дня можно не носить маски на улице. Для многих европейцев именно эта новость стала более радостной, чем возможность пойти в кино или ресторан.
Больше года, примерно 14 месяцев, маска была настоящим символом ограничений. Обязательство надевать её везде так плотно вошло в жизнь дисциплинированных европейцев, что многие забывали снимать её даже у себя дома. Собственно, и сегодня, когда на улице ее можно уже не носить, большинство всё ещё в масках. Привычка.
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В странах ЕС смягчают карантинные меры из-за COVID-19, но европейцы скептически относятся к послаблениям
В Индии зафиксировали очередной антирекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки – больше 6000 человек. А число жертв пандемии в мире приближается к четырём миллионам....
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