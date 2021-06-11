Беларусь увеличила экспорт товаров и услуг: какие еще показатели выросли и сколько семей досрочно получат капитал? Рубрика «Ближе к делу»

Источник материала: ОНТ

Беларусь увеличила экспорт товаров и услуг почти на 30%. Продажа за рубеж за первые четыре месяца года превысила 14 млрд долларов. Внешнеторговый оборот вырос на 26,5%. Это данные Нацбанка. Какие показатели еще пошли в рост? Как будет работать новое явление на белорусском финансовом рынке? И что объединяет вулкан и биткоин?





Еще больше золота. Международные резервные активы Беларуси продолжили рост.

Как выросли резервы страны за месяц?

И к июню сложились на уровне практически 7 млрд 800 млн долларов. За май золотой запас увеличился почти на полмиллиарда. Почти на 7%.

При этом правительство платило по счетам – внутренним и внешним обязательствам. Это сумма в районе 130 млн долларов. Золотовалютные резервы выросли за счет поступлений в бюджет, покупкой регулятором валюты на бирже и подорожанием главного монетарного металла. Сейчас золото торгуется на отметке почти 1900 долларов за унцию.

С кем ЕАЭС создаст зону свободной торговли?

Свободно торговать станем с Джакартой. ЕАЭС и Индонезия подпишут соглашение о создании зоны свободной торговли.

Это случится в сентябре, но подготовка уже идет. Соглашение имеет большое значение для развития отношений между юго-восточным регионом и севером Евразии. Объем торговли с Индонезией в 2020 году превысил 2 млрд долларов. Сейчас в зону свободной торговли Союза входят Сингапур, Вьетнам, Сербия и в рамках временного соглашения Иран. В начале года торгово-экономические планы Беларусь и Индонезия закрепили меморандумом. Рынок перспективный и для нас, в частности уже поставляли БЕЛАЗы.

Сколько семей досрочно получат капитал?

Досрочно воспользоваться финансовой поддержкой могут 34,5 тыс. семей. Столько решений принято о распоряжении семейным капиталом заблаговременно.

При этом заявлений подавали лишь на две тысячи больше. Это статистика на начало июня. Напомним, речь о сумме в 10 тыс. долларов в эквиваленте. Эти деньги многодетные семьи могут потратить на покупку жилья, образование, медуслуги. Отметим, что всего депозиты на семейный капитал открыли почти 100 тыс. семей. Благодаря Указу Президента, программа получила продолжение до конца 2024 года. А с начала нынешнего размер семейного капитала индексируется ежегодно с учётом индекса потребительских цен.

Как будет работать новое явление на финансовом рынке?

В Беларуси появится альтернатива банковскому финансированию – краудлендинг. Указ «О сервисах онлайн-заимствования и лизинговой деятельности» уже подписан и вступит в силу менее чем через полгода.

Кто и кому сможет давать деньги в долг на новых интернет-площадках? И как будут решаться спорные вопросы? Узнаем у регулятора. Все детали нового указа пояснит Дмитрий Набздоров.

Дмитрий Набздоров, начальник главного управления регулирования некредитных финансовых организаций и инвестиционных операций Национального банка Беларуси: – Национальный банк приступил к разработке подзаконных нормативных актов, которые детализируют положения Указа. Те компании, которые придут на рынок и будут входить в реестр, это они будут заниматься разработкой программного обеспечения. Мы ожидаем, что где-то в течение полугода сформируется пул первоначальных компаний. До 10 компаний придут на наш рынок. Наталья Тарасюк, корреспондент ОНТ: – А есть ли уже оценка объёма этого рынка? – C учётом особенностей, предусмотренных белорусским законодательство, мы ожидаем, что этот рынок в зрелом состоянии может достигать 10% розничного кредитования банков. С точки развития предпринимательской инициативы, эта цифра может достигать 15-20%. Если говорить про конкретные цифры, то мы ожидаем, что в ближайшие два года на этом рынке будут финансироваться проекты, исчисляемые 100-200 млн руб. – Кому подойдёт сервис? – Значит, этот инструмент очень хорошо подойдёт начинающим предпринимателям, которые пока не имеют хорошей кредитной истории, не имеют чёткого бизнес-плана формализованного, действующим компаниям, которые развивают некие направления бизнеса и пытаются привлечь финансирование, небанковское. А с точки зрения заимодавцев, это подойдёт каждому из нас. Любой гражданин Беларуси, для которого интересно инвестирование с более высоким риском, но с более высокой доходностью, может попробовать свои силы в оценке предлагаемых для финансирования проектов. – Сделка будет подтверждаться документально? – Да, будет заключаться гражданско-правовая сделка, договор займа. Он будет заключаться онлайн. Такие способы допускаются Гражданским кодексом. Но если будет какой-то спор, то договор будет распечатан и площадкой предоставлен для решения спора о возврате займа в суде. Значит, если заёмщик или заимодавец посчитает, что их правонарушения в части несоблюдения правил предоставления займа, то тогда любой гражданин может обратиться в Национальный банк. Он даст консультацию и предпримет меры, направленные для восстановления нарушенных прав. Но, если спор будет вытекать из договора займа, что заём не возвращается вовремя, то предусмотрена судебная защита заимодавца. Нужно будет обращаться в суд. – Спасибо за пояснения!

Как Сальвадор будет получать биткоин?

В Сальвадоре биткоин получил статус официальной валюты – его собираются майнить за счёт чистой и возобновляемой энергии вулканов. Такое поручение дал глава центрально-американской республики электротехнической госкомпании, которая управляет двумя геотермальными станциями. Для создания криптовалюты пробурят новую скважину. Она сможет вырабатывать 95 мегаватт. Биткоинами в Сальвадоре можно расплачиваться теперь наравне с долларом США.

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