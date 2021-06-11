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В МВД прокомментировали «исчезновение» Евгения Бабака

11.06.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В МВД прокомментировали «исчезновение» Евгения Бабака

В Министерстве внутренних дел Беларуси прокомментировали «исчезновение» экс-помощника прокурора Евгения Бабака.

В Сети стали распространяется слухи насчет пропажи экс-помощника прокурора Евгения Бабака. В МВД подтвердили факт задержания гражданина.

По информации МВД, «задержанный активно распространял информацию из экстремистских Telegram-каналов».

Также в рамках следствия устанавливаются и другие факты противоправной деятельности Бабака.

Фото: МВД

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В Министерстве внутренних дел Беларуси прокомментировали «исчезновение» экс-помощника прокурора Евгения Бабака. В Сети стали распространяется слухи насчет...
 
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