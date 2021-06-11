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В МВД прокомментировали «исчезновение» Евгения Бабака
Источник материала: ОНТ
В Министерстве внутренних дел Беларуси
В Сети стали распространяется слухи насчет пропажи экс-помощника прокурора Евгения Бабака. В МВД подтвердили факт задержания гражданина.
По информации МВД, «задержанный активно распространял информацию из экстремистских Telegram-каналов».
Также в рамках следствия устанавливаются и другие факты противоправной деятельности Бабака.
Фото: МВД
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В Министерстве внутренних дел Беларуси прокомментировали «исчезновение» экс-помощника прокурора Евгения Бабака. В Сети стали распространяется слухи насчет...
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