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Как госмедиа освещали попытку самоубийства Латыпова в суде
Источник материала: UDF
Как сообщил портал tut.by, это произошло, когда показания в качестве свидетеля по делу давал его отец.
«Отец! После свидания ко мне пришел ГУБОП. Пообещал, что если я не признаю вину, у меня будет пресс-хата, уголовные дела против родных и соседей. Пресс-хата у меня была - 51 день. Так что ты готовься», - сказал Латыпов, обращаясь к отцу, перед тем, как нанести себе повреждения.
Под «пресс-хатой» понимается создание невыносимых условий другими заключенными. Отец Латыпова позже заявил, что его сына c 11 апреля содержали в штрафном изоляторе вместе с людьми «с психическими особенностями», сообщил правозащитный центр "Весна".
Клетку, в которой находился Латыпов, смогли открыть не сразу, потому что у конвоиров не было ключей, сообщила «Наша нива». Когда дверь открыли, Латыпов был уже без сознания.
Политзаключенного вынесли из зала суда на носилках в сопровождении милиции и увезли.
«Сегодня в зале суда сотрудники милиции оказали первую медицинскую помощь подсудимому 41-летнему мужчине, который причинил себе телесные повреждения. Сейчас он госпитализирован», - прокомментировала случившееся российскому информационному агентству Sputnik официальный представитель ГУВД Минска Наталья Ганусевич.
Как подали инцидента в суде беларусские государственные медиа? Если коротко: «все это постановочное шоу, которое яйца выеденного не стоит».
«СБ: Беларусь Сегодня»
Печально известный колумнист издания Андрей Муковозчик в выражениях не стесняется. В своей колонке «Невероятные без «крывавых жертв» жить не могут» с подзаголовком «Красное на дурном», он прямо заявляет: произошедшее – необходимый противникам режима спектакль.
«Как Латыпов спектакль готовит, так обязательно рядом кто-то с телефончиком уже сидит, приготовившись. Точно зная: что-то будет. И видео немедленно сливается экстремистам».
И добавляет, что сам внешний вид политзаключенного в суде – уже подготовлен для якобы инсценировки: «Степа Латыпов белую маечку в суд-то и надел. И слова подготовил. И ручку подточил…»
По мнение Муковозчика, белый цвет – не просто так выбран протестующим, о чем он лично еще в прошлом году «прозорливо» писал: «… на них так эффектно смотрится кровь, слить картинку в сеть – и стопятьсот просмотров. Можно расцарапать себя, можно флакончик заготовить, даже нос можно попросить разбить, минутное же дело – никто потом, после провокации, разбираться уже не будет».
Упоминается в колонке и убитый Роман Бондаренко, и убитый Александр Тарайковский, и Витольд Ащурок, и Геннадий Шутов, и «недожурналисты», и «тутбайки», и «нашенивцы». Упоминаются исключительно в уничижительном, пренебрежительном тоне.
Общую тональность колонки иначе как антигуманной не назовешь. Муковозчик не дает права оппонентам власти быть людьми, полностью расчеловечивает их слова и поступки, называя попутку суицида «позорной», а всех жертв протеста по фамилии одного из погибших – «ащурками».
«Ашурки они, ни слова доброго не заслуживающие».
В еще одном материале на сайте sb.by автор издания Людмила Гладкая, транслируя официальную версию случившегося в минском суде, заявляет, что Латыпова никто до этого утра не знал (словно только популярность человека и его медийность дает ему право на сочувствие и сопереживание), но из него стали «лепить жертву режима».
«Инцидент, который произошел во время заседания, напоминает заранее подготовленную провокацию, шоу. Если человек решает свести счеты с жизнью, вряд ли он станет делать это, во-первых, на публику. Во-вторых, зная, что рядом конвоиры, которые помогут и позовут медиков».
Гладка заявляет, что «Латыпов более полусотни раз привлекался к административной ответственности», не уточняя, какое именно отношение это имеет к случившемуся в суде, а также утверждает, что он «оказался причастен к мошенничеству в особо крупном размере», хотя суд так и не закончился и свой вердикт не вынес.
При этом ни Муковозчик, ни Гладкая, не вспоминают, что ранее государственная пропаганда не раз писала и говорила про арбориста Степана Латыпова как про человека, который якобы собирался отправить земли сотрудников правоохранительных органов химикатами для борьбы с растениями-паразитами, равно как и не говорят, что еще до событий лета 2020 года не раз брали интервью у того самого Латыпова как профессионала, который уничтожает в Беларуси борщевик и занимается уходом за деревьями.
Ни один, ни второй не задаются вопросом о том, в чем именно обвиняют Латыпова, почему и при каких обстоятельствах его задержали, в каких действительно условиях содержался обвиняемый, и приемлемые ли это условия для любого заключенного в Беларуси.
БТ
«Шоу с Латыповым в суде - жалкая попытка увести публику от основных новостей» - под таким заголовком вышел сюжет о попытке суицида Степана Латыпова на телеканале «Беларусь 1».
Как и коллеги по цеху из «СБ: Беларусь Сегодня», пропагандисты государственного телевидение уверены, что речь идет о подготовленном «шоу», в котором реализовывалась лишь одна цель – необходимость сокральной жертвы.
«Сегодня кое-кто опять пытался соорудить очередную сакральную жертву в прямом эфире», - прямо заявляет ведущая «Панорамы». В подводке к сюжету, и в самом сюжете случившееся называется «дешевой постановкой на камеру», «провокацией», «представлением», а также «политтехнологиями».
Удивительным образом сюжет содержит практически те же формулировки, что и в тексте Муковозчика: «Латыпов прекрасно понимал, что конвой рядом, и, если что, милиция поможет, а врачи окажут лучшую квалифицированную помощь».
В сюжете так же есть пассаж про белую майку и пятна крови, правда в отличие от Муковозчика, авторы сюжета говорят, что майку Латыпов зря такую выбрал: «И крови, кстати, на нем не так много. К большому расстройству «змагаров» одет он в белую фуфайку под кожаной курткой, и все пятна отчетливо видны».
По данным «Беларусь 1» Степан Латыпов «94 раза привлекался к административной ответственности», что в два раза превышает данные Людмилы Гладкой. Впрочем и эта цифра никак не подтверждается. Плюс телевидение уверяет, что у Латыаова уже якобы есть «уголовная за мошенничество».
Кроме того, телезрителям сообщают, что «в августе 2020-го с помощью ядохимикатов» Латыпов планировал «совершить теракт», но «был остановлен силовиками».
При этом обвиняют Степана Латыпова совсем по другим статьям УК – мошенничество, организация и подготовка беспорядков и сопротивление – «попытка терракта» словно растворяется в воздухе».
СТВ
На сайте Столичного телевидения при поиске «Степан Латыпов» первым сюжетом появляется материал, датированный 21 июля 2020 года, в котором арборист Латыпов рассказывает о том, как борется с борщевиком и какие химические препараты для этого использует.
Уже в сентябре прошлого года, в другом материале СТВ заявляет, что «предприниматель, который зарабатывал на химических средствах и обработке территорий от борщевика и прочих сорняков, предложил своим единомышленникам отравить сотрудников милиции, переборщив, как говорится, с дозами препаратов на их участках и дачах».
В распоряжении журналистов оказался некий разговор Латыпова в котором он эмоционально заявляет, что мог бы найти химикаты для обработки земли вокруг дач милиционеров.
О случившемся в суде 1 июня сюжетов на СТВ найти не удалось. Но, возможно, они появятся на днях.
ВЫВОД
Расчеловечивание и полное отсутствие гуманизма - отличительная черта беларусской политической пропаганды. Работники государственных медиа прямо или косвенно отказывают оппонентам режима в праве на защиту чести и достоинства, в праве на гумманное отношение к тем, кто уже оказался в неволе, и тем, кто еще там окажется.
Это довольно известный пропагадистский прием, который позволяет зрителям и читателям не испытывать никаких угрызений совести, не ассоциировать себя с жертвами преступлений, не пытаться поставить себя на место того, кого пропаганда называет "врагом".
Получая такую информацию по медийным каналам, потребители должны полностью доверять "правильности идеологии", которой придерживается государство, представлять "врага" как нечто абстрактное, не имеющие право на сочувствие и сопереживание.
Для этих целей пропагандисты нередко прибегают к введению новых "объединяющих" терминов - "тутбайки", "ащурки" и т.д.
Все эти термины - язык ненависти, который не допустим в профессиональных журналистских материалах, но необходим в пропагандистских посылах. Без них у читателя и зрителя есть шанс критически отнестись к поданной информации, задать уточняющие вопросы.
Дегуманизация и демонизация "иных", тех, кто "не с нами" часто эксплуатирует человеческое отвращение к "нечисти", к определенным опасным растениям и животным. Она особо распространена в период информационных войн, но также может быть частью пиар-стратегий отдельных групп людей.
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Как государственные медиа освещали попытку самоубийства в суде политзаключенного Степана Латыпова
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