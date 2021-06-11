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Агитпроп сводит счеты с беларусской оппозицией при отработке инцидента с Ryanair в Минске
Источник материала: UDF
Мы проанализировали 372 публикации беларусских госСМИ с 1 по 7 июня, в которых затрагивается инцидент с Ryanair 23 мая и/ или упоминается выступление в программе ОНТ 3 июня «Марков. Ничего личного» оппозиционного блогера Романа Протасевича, задержанного в результате вынужденной посадки этого самолета в Минске. Лишь около 5% исследованных публикаций касались возникших у национальной авиакомпании «Белавиа» проблем из-за запрета ей использовать воздушное пространство ЕС и Украины и обоснования безосновательности европейских санкций. Чуть более 1% материалов госСМИ рассказали о возникших у простых граждан, спортивных команд и турбизнеса проблемах из-за невозможности полета из Минска в европейские страны и Украину (аспект введенного в декабре беларусскими властями ограничение на выезд из страны через наземные пункты пропуска при этом игнорировался).
Фото: Скриншот с сайта sb.by
Подавляющее большинство публикаций были посвящены дискредитации беларусской оппозиции и ее лидеров, Запада или мировой закулисы, а также российского олигарха Дмитрия Мазепина, якобы подрывавшего авторитет своего конкурента Михаила Гуцериева через признанный впоследствии экстремистским канал Степана Путило (фамилия Мазепина не упоминается, он угадывается по намекам). В более чем 3% публикаций Мазепин выполняет роль «руки Москвы», стоящей за дестабилизацией обстановки в Беларуси в 2020 году, но в каждом случае об этом сказано экивоками, «для читающих между строк». Об ответственности же Запада и штаба Светланы Тихановской в инциденте с Ryanair, об официальном Минске как жертве провокации пишут более активно и прямо. Так, нарратив «Запад (Вячорка) «слил» Протасевича, чтобы устроить провокацию против Беларуси» встречается в 12,5% исследованных публикаций. 3 июня государственное информагентство БелТА со ссылкой на сотрудника Института философии Национальной академии наук Беларуси Алексея Дзерманта заявляет: «Основной версией инцидента с самолетом становится западная провокация с целью дискредитации Беларуси и создание повода для введения новых санкций».
При этом даже квалифицируя происходящее как провокацию, Дзермант утверждает, что беларусские власти поступили правильно: «Могли ли белорусские власти его не задерживать? Нет, не могли – и решение, и операция по задержанию Протасевича и Сапеги все же были единственно верными».
Также популярно обвинение Запада в двойных стандартах: беларусские госСМИ приводят еще один пример ложного минирования самолета Ryanair, за которым не последовали европейские санкции, а также ряд похожих ситуаций, когда авиационные власти той или иной страны возвращали самолет в аэропорт вылета для допроса пассажира. Отдельно часто упоминается инцидент с посадкой в 2013 году самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене. По версии беларусской пропаганды этот самолет ЕС принудили к посадке и досмотру в поисках бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, и в этом видится общее с инцидентом с Протасевичем. Однако игнорируется отличие в ситуациях – ЕС не делал ложного сообщения о минировании самолета президента Боливии, не принуждал его к посадке (тогда Франция, Испания, Португалия и Италия «по техническим причинам» отказали в доступе этому самолету в свое воздушное пространство), Сноуден в результате инцидента не был задержан. Тем не менее об аналогичности ситуации заявили целый ряд беларусских и российских официальных лиц, и эта позиция транслировалась в беларусских СМИ. Новый российский посол в Беларуси Евгений Лукьянов подключился к этой кампании и в интервью «Беларусь 1» заявил о двойных стандартах Запада: «Вот сейчас мы и посмотрим, что должны сказать по этому поводу и ИКАО, и правительства многих стран, которые так активно отметились по поводу посадки в Минске 23 мая. Это будет очень интересно – сравнить. Я думаю, вы догадываетесь, наверное, какое будет сравнение. Впрочем, коллективное молчание уже является наглядным подтверждением двойных подходов к одинаковым по смыслу событиям».
Фото: Скриншот с сайта tvr.by
Как мы помним по обзору публикаций 23-31 мая, беларусская пропаганда отрицала право на существование версии, что транзитный самолет Ryanair с рейсом FR4978 по маршруту Афины — Вильнюс был посажен в Минске после ложного сообщения о минировании специально для задержания Романа Протасевича. Тем не менее значительная часть публикаций фокусируется на Протасевиче: в 11,5% случаев присутствует нарратив «Протасевич не жертва, а террорист», а в 9,4% Протасевич дискредитируется (в том числе по сюжетам о якобы службе в батальоне «Азов» на Донбассе, радикальных националистических или даже нацистских взглядах, обвиняется в продажности).
Интересная деталь: два из трех пассажиров, которые вышли с рейса «Афины-Вильнюс» в Минске и формально остались при этом в шенгенском пространстве, беларусские граждане Александра Стабредова и Сергей Кулаков стали главными источниками беларусских госСМИ для рассказа о поведении Романа Протасевича после объявления о вынужденной посадке самолета: «Он начал доставать вещи, у него был рюкзак такой бежевый, типа военный... Начал доставать телефон, ноутбук, начал его открывать. Я видела через маленькую щель. Кресла не очень, некачественные, очень видно. Начал что-то доставать, пытаться удалить I-Cloud, пытаться прятать ноутбук» (цитата по «СБ. Беларусь сегодня» за 2 июня). Известно, что третьим отставшим от рейса «Афины-Вильнюс» в Минске был неназванный греческий гражданин, но что он подумал по поводу Протасевича, никто так пока и не узнал.
Беларусский агитпроп в основном получил поддержку от своих российских коллег, вышедших при комментирование инцидента на широкие обобщения. Так, российский политолог Елена Пономарева 1 июня в интервью «Беларусь 1» поддержала параноидальную версию о наших двух странах, противостоящих всему миру, ну и некоторый фатализм: «Не было бы Протасевича, не было бы самолета, был бы обязательно другой случай. Давление на Беларусь и Россию будет продолжаться. Мы живем во времена серьезного кризиса мировой системы капитализма и конкретно западного общества. У них ресурсы на исходе. А Беларусь представляет собой лакомый кусок, который можно путем рейдерского захвата поиметь». О намерениях неких сил осуществить рейдерский захват беларусской экономики говорил и Александр Лукашенко.
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Беларусская пропаганда в отработке инцидента с Ryanair в Минске и наложенных ЕС на «Белавиа» санкциях основной акцент делает на дискредитации политических...
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