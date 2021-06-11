Источник материала: UDF

Эпизод первый: IATA

Фото: скриншот с сайта ctv.by

Эпизод второй: литовский МИД

Фото: скриншот с сайта ctv.by

Эпизод третий: EPAM

Фото: скриншот с сайта ctv.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Ещё один пример двойных стандартов». Как СТВ манипулирует информацией Как минимум три примера манипуляций в эфире СТВ.

4 июня Евросоюз официально объявил о закрытии своего воздушного пространства и аэропортов для всех видов беларусских авиаперевозчиков из-за инцидента с самолётом Ryanair. На СТВ рассказали о заявлении Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). По словам ведущей телеканала Татьяны Савчик, IATA «призвала Европейское агентство по авиабезопасности отменить запрет на полёты над Беларусью».«Политика никогда не должна вмешиваться в безопасную эксплуатацию самолётов, а политики не должны использовать авиационную безопасность как прикрытие для достижения политических или дипломатических целей», – сказала Савчик.Всё это действительно можно найти на официальном сайте IATA. По мнению ассоциации, авиабезопасность не должна политизироваться. Однако в пресс-релизе говорится и то, что в связи с инцидентом рейса Ryanair «IATA осудила действия правительства Беларуси и призвала к независимому расследованию». Но об этом СТВ промолчал.4 июня Литва выразила протест Беларуси по поводу задержания на границе автомобиля, перевозившего дипломатическую почту.Ведущий СТВ Евгений Поболовец описал конфликт так:– Ещё один пример двойных стандартов в политике. Очередную ноту протеста беларусскому МИД направила Литва… Беларусские пограничники попросили литовских дипломатических курьеров показать содержимое автомобиля. Те не согласились, развернулись и уехали домой. Сегодня по этому поводу представителю беларусского посольства вручили ноту протеста, ссылаясь на положения Венской конвенции. Правда, не совсем понятно, на какие статьи ссылается Литва – диппочту никто не вскрывал и не задерживал. Интересно другое: как часто сам литовский МИД в тех или иных ситуациях вспоминает о положениях Венской конвенции.А вот какое заявление опубликовал литовский МИД: «На пограничном переходе Мядининкай должностные лица Беларуси потребовали сорвать дипломатические пломбы и открыть автомобиль. После отказа литовских дипломатических курьеров выполнить это требование автомобиль был вынужден вернуться на территорию Литвы».По мнению литовской стороны, «Беларусь ещё раз продемонстрировала, что правила цивилизованного мира для этого государства больше не существуют».Отметим, что госпогранкомитет Беларуси данную ситуацию не прокомментировал.Таким образом, на СТВ сделали собственные выводы, не подкреплённые никакими высказываниями.4 июня ведущая экономического блока Наталья Надольская часть выпуска посвятила новости о вакансиях в IT-компаниях. Надольская сказала, что «проблемы с авиасообщением не сказались на планах по расширению штата в беларусских и зарубежных офисах».«EPAM активно набирает новых сотрудников. На сегодня на сайте компании открыто больше 4 000 вакансий – на 21,5 % больше, чем два месяца назад. Рекордсмены по приросту вакансий – британский и китайский офисы. Здесь количество открытых вакансий по сравнению с апрелем увеличилось более чем на 70 %. Беларусский офис в рейтинге популярных локаций EPAM остался на четвёртом месте. Топ-3 локаций по числу вакансий у Wargaming не изменился – Беларусь, Россия, Украина», – заверила сотрудница СТВ.На официальном сайте EPAM сейчас действительно больше 4 тысяч вакансий. Но непонятно, когда именно они появились. И даже если допустить, что британский и китайский офисы компании расширяются, сложно предположить, каким образом это связано с «проблемами с авиасообщением». К тому же, не сказано, сколько вакансий было и стало конкретно в Беларуси.