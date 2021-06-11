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Прощай, школа: в Беларуси проходят выпускные вечера
11.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Выпускные вечера прошли в Беларуси. В этом году школу оканчивает 141 тысяча человек. Многие из них золотые медалисты и олимпиадники – гордость республики. Как прошло прощание с детством, узнала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Вечерние платья на девушках, смокинги на юношах. Во всех школах страны проходит последний школьный праздник. Выпускники и их родители волнуются – позади 11 лет обучения, впереди – взрослая жизнь.
Красная ковровая дорожка, праздничный концерт, дискотека. Прощание со школой в 33-й гимназии пышное. Всю программу дети готовили сами. Это подарок учителям и родителям.
«Очень грустно заканчивать, я бы еще тут учился, крутая школа. Не хочу в университет, во взрослую жизнь, хочу оставаться таким долго», – поделился выпускник Максим Анохин.
Почти все уже выбрали профессию. Одни хотят такую же специальность, как у родителей. Другие – смотрят на старших сестер и братьев.
«Как и старшая дочь, младшая выбрала путь поступления в Белорусский государственный экономический университет», – рассказала мать выпускницы гимназии № 33 Виктория Авраменко.
33-ю минскую гимназию многие называют лучшей гимназией страны. Здесь готовят будущих физиков, математиков, врачей и переводчиков. Школьники изучают шесть иностранных языков. В этом году из гимназии выпускаются 10 золотых медалистов.
На выпускной в гимназию приехал и мэр Минска Владимир Кухарев. Он лично поздравил школьников и посмотрел выступления каждого из них.
Теперь выпускников ждет Централизованное тестирование, которое начнется 16 июня.
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В этом году в республике школу оканчивает 141 тысяча человек.
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