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Прощай, школа: в Беларуси проходят выпускные вечера

11.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Выпускные вечера прошли в Беларуси. В этом году школу оканчивает 141 тысяча человек. Многие из них золотые медалисты и олимпиадники – гордость республики. Как прошло прощание с детством, узнала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Вечерние платья на девушках, смокинги на юношах. Во всех школах страны проходит последний школьный праздник. Выпускники и их родители волнуются – позади 11 лет обучения, впереди – взрослая жизнь.

Красная ковровая дорожка, праздничный концерт, дискотека. Прощание со школой в 33-й гимназии пышное. Всю программу дети готовили сами. Это подарок учителям и родителям.

«Конечно же грустно, потому что все-таки я заканчиваю лучшую гимназию в Республике Беларусь. Я буду вспоминать школьные годы, буду всегда помнить своих учителей, своего классного руководителя, директора гимназии», – сказала выпускница Арина Ильященко.

«Очень грустно заканчивать, я бы еще тут учился, крутая школа. Не хочу в университет, во взрослую жизнь, хочу оставаться таким долго», – поделился выпускник Максим Анохин.

Почти все уже выбрали профессию. Одни хотят такую же специальность, как у родителей. Другие – смотрят на старших сестер и братьев.

«Как и старшая дочь, младшая выбрала путь поступления в Белорусский государственный экономический университет», – рассказала мать выпускницы гимназии № 33 Виктория Авраменко.

33-ю минскую гимназию многие называют лучшей гимназией страны. Здесь готовят будущих физиков, математиков, врачей и переводчиков. Школьники изучают шесть иностранных языков. В этом году из гимназии выпускаются 10 золотых медалистов.

«Английский – основной язык в гимназии, очень популярен немецкий язык. Китайский язык мы уже изучаем более 10 лет, а также французкий, испанский, польский. На протяжении уже более 15 лет у нас стопроцентное поступление наших учеников в высшие учебные заведения страны», – отметила директор гимназии № 33 Оксана Якубовская.

На выпускной в гимназию приехал и мэр Минска Владимир Кухарев. Он лично поздравил школьников и посмотрел выступления каждого из них.

Теперь выпускников ждет Централизованное тестирование, которое начнется 16 июня.



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Теги: Минск
 
 
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В этом году в республике школу оканчивает 141 тысяча человек.
 
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