В Беларуси экзамен по истории планируют сделать обязательным при поступлении в вузы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Экзамен по истории Беларуси планируют сделать обязательным при поступлении в вузы страны. Сейчас готовятся поправки в Кодекс об образовании, сообщили сегодня на парламентских слушаниях.

«Логично, чтобы молодой человек, который поступает в высшее учебное заведение, мог показать свои знания по истории как элемент своей гражданской зрелости. Кстати, и в высшей школе мы готовим серьезные изменения в преподавании социально-гуманитарного блока. Мы не будем повторять историю Беларуси, которую изучали в школе, а будем изучать историю белорусской государственности», – отметил министр образования Республики Беларусь Игорь Карпенко.

Также планируется повысить роль дополнительного образования для одаренных детей и молодежи.