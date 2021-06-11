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В Беларуси экзамен по истории планируют сделать обязательным при поступлении в вузы

11.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Экзамен по истории Беларуси планируют сделать обязательным при поступлении в вузы страны. Сейчас готовятся поправки в Кодекс об образовании, сообщили сегодня на парламентских слушаниях.

«Логично, чтобы молодой человек, который поступает в высшее учебное заведение, мог показать свои знания по истории как элемент своей гражданской зрелости. Кстати, и в высшей школе мы готовим серьезные изменения в преподавании социально-гуманитарного блока. Мы не будем повторять историю Беларуси, которую изучали в школе, а будем изучать историю белорусской государственности», – отметил министр образования Республики Беларусь Игорь Карпенко.

Также планируется повысить роль дополнительного образования для одаренных детей и молодежи.



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Сейчас готовятся поправки в Кодекс об образовании, сообщили сегодня на парламентских слушаниях.
 
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